Volley, la Slovenia non si distrae col Belgio e vola in semifinale agli Europei. Ora la sfida titanica

La Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 (25-22; 25-22; 20-25; 25-13) e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I balcanici hanno rispettato il pronostico della vigilia contro i Red Dragons di fronte al pubblico del PalaVela di Torino, che si sta riempiendo in vista dell’incrocio di stasera tra l’Italia e la Finlandia. I ragazzi di coach Fabio Soli hanno battuto il sestetto guidato da Emanuele Zanini e ora si trasferiranno a Milano, dove venerdì 25 settembre incroceranno la favorita Polonia: servirà una grande impresa contro i detentori del torneo e acclarata numero 1 nella corsa verso la conquista del trofeo.

Il primo set è stato in perfetta parità fino al 19-19, poi la Slovenia ha firmato tra punti consecutivi, si è issata sul 22-19 ed è riuscita a conservare il margine. Nella seconda frazione, i balcanici hanno recuperato un break sul 16-14 e hanno piazzato il rush risolutore. I Red Dragons hanno cercato di riaprire l’incontro nel terzo parziale, allungando per tre volte (5-2, 13-10, 19-16) e venendo sempre rimontati, prima di piazzare la stoccata decisiva. Dopo la distrazione, la Slovenia si è prontamente rianimata, ha preso in mano le redini del gioco fin dalle battute iniziali del quarto set e si è involata verso la vittoria.

A mettersi maggiormente in luce sono stati gli schiacciatori Rok Mozic (18 punti, 3 muri) e Klemen Cebulj (12) e l’opposto Nik Mujanovic (14) sotto la regia di Uros Planinsic, prova di spessore del centrale Jan Kozamernik (11 punti, 5 muri), affiancato sottorete da Alen Pajenk (9). Al Belgio non è bastata il formidabile bomber Ferre Reggers (23 punti), in doppia cifra anche il subentrato Basil Dermaux (12), 9 marcature per Simon Plaskie (9) e 6 per il centrale Martijn Colson.