Volley, la Slovenia batte la Cechia agli Europei. Decisivo lo scontro diretto con l’Italia per il primo posto nel girone

La Slovenia di coach Fabio Soli rialza la testa due giorni dopo la brutta sconfitta contro la Grecia e si impone per 3-1 (24-26, 25-13, 27-25, 25-23) sulla Cechia al PalaPanini di Modena in uno scontro diretto decisivo per il secondo posto nel gruppo A dei Campionati Europei di volley maschile 2026. Con questo risultato rimane aperta inoltre la lotta per la prima posizione del raggruppamento, anche se all’Italia basterà vincere due set (o anche uno solo, avendo però un divario inferiore agli 11 punti nella singola partita) domani sera contro gli sloveni per difendere la vetta della classifica.

Primo set che rimane in perfetto equilibrio fino alla volata conclusiva, in cui la Cechia recupera da -2 (sul 20-22) con un parziale di 4-1 e riesce ad avere la meglio ai vantaggi per 26-24. Il copione cambia nella seconda frazione, con gli sloveni che dominano la scena (25-13) pareggiando la contesa, mentre nel terzo set si torna a battagliare punto su punto e questa volta sono Mozic e compagni a vincere il braccio di ferro ai vantaggi per 27-25.

La squadra di Fabio Soli prova a scappare via nel quarto set (14-11), ma i cechi non demordono e restano in scia agli sloveni senza però completare l’inseguimento fino al 25-23 finale in favore della Slovenia. Top scorer di serata un ispirato Nik Mujanovic da 21 punti, ma sono fondamentali in casa Slovenia anche i 17 di Rok Mozic ed i 13 di Rok Bracko, mentre dall’altra parte non bastano i 16 punti di Patrick Indra.