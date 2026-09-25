Volley, la Polonia vola in finale agli Europei: Boladz e Leon incontenibili, Slovenia ko

La Polonia ha sconfitto la Slovenia con un perentorio 3-0 (25-23; 25-23; 25-18) e si è qualificata alla finale degli Europei 2026 di volley maschile. I biancorossi hanno rispettato il pronostico della vigilia al Forum di Assago – Milano, hanno vinto con il massimo scarto e si sono meritati il pass per l’atto conclusivo: sabato 26 settembre (ore 21.00) torneranno in campo nel capoluogo lombardo per fronteggiare la vincente del confronto tra la Francia e la Finlandia, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato tre anni fa.

I biancorossi, oggi in campo con l’abbigliamento color verde, andranno a caccia della terza affermazione continentale della propria storia (la prima nel 2009, battendo i transalpini in Turchia) e disputeranno l’ottava finale della propria storia (perse le cinque consecutive tra il 1975 e il 1983 contro l’Unione Sovietica). La formazione di coach Fabio Soli ha provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma nelle fasi calde si sono dovuti inchinare al cospetto della formazione più accreditata per il trofeo, con annesso pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Gli uomini di coach Nikola Grbic hanno operato uno strappo importante nelle battute iniziali del primo set (9-6), hanno difeso il vantaggio nella fase centrale (16-13) e hanno poi allungato su un eccellente turno in battuta, issandosi sul 20-14 e controllando la situazione. I biancorossi hanno seguito lo stessa schema nella parte iniziale della seconda frazione (12-9), si sono issati sul +5 (15-10), ma sono stati rimontati (15-15) e sul 21-21 hanno piazzato il rush risolutore.

Il terzo set parziale si è sviluppato su un copione completamente diverso: i balcanici hanno spinto in maniera veemente in avvio (3-0 e 6-3), si sono involati anche sul +4 (11-7), ma nel momento di massima difficoltà la Polonia ha replicato di forza (11-11) e sul 14-14 ha trovato il break (14-17), gestendo al meglio il vantaggio e chiudendo i conti in 92 minuti di gioco.

L’opposto Bartlomiej Boladz ha chiuso da top scorer (14 punti), in doppia cifra anche gli schiacciatori Wilfredo Leon (11) e Tomasz Fornal (11) e il centrale Bartolomiej Lemanski, in diagonale con Szymon Jakubiszak (3) sotto la regia di Marcin Komenda. Alla Slovenia non è bastato un tonico Nik Mujanovic (20 punti), 9 marcature per Klemen Cebulj, 7 punti a testa per Jan Kozamernik e Rok Mozic.