Volley, la Polonia vince gli Europei e vola alle Olimpiadi. Francia tramortita, Giani perde la terza finale

La Polonia ha vinto gli Europei 2026 di volley maschile, sconfiggendo la Francia per 3-1 (31-29; 25-19; 20-25; 25-16) nella finale andata in scena al Forum di Assago – Milano. I biancorossi hanno rispettato il pronostico della vigilia, difendendo il titolo conquistato tre anni fa a Roma e festeggiando per la terza volta nella propria storia in ambito continentale, mentre i transalpini non sono riusciti a meritarsi la seconda perla e il CT Andrea Giani ha perso il terzo atto conclusivo della propria carriera (come gli era già successo alla guida di Germania e Slovenia, primo tecnico della storia a raggiungere il match decisivo con tre Nazionali differenti).

Gli uomini di coach Nikola Grbic si sono confermati Campioni d’Europa, infliggendo un grande dispiacere ai Campioni Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024, e hanno anche staccato il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, alla pari delle altre Nazionali capaci di imporsi nel proprio Continente (Brasile, Giappone, Cuba, Tunisia, in aggiunta agli USA, Paese organizzatori). Tre tagliandi per i Giochi verranno messi in palio ai Mondiali 2027, mentre gli ultimi tre pass verranno elargiti in base al ranking FIVB aggiornato al termine della Nations League 2028 (al momento la Polonia svetta davanti all’Italia).

Il primo parziale si è rivelato estremamente equilibrato: la Francia ha avuto due set-point sul 24-23 e 25-24, poi Faure ha messo a segno il mani-out del 26-25 e Lemanski aveva sbagliato il primo tempo facendo esultare i transalpini, ma dopo una lunga revisione al video-check è stata ratificata un’invasione a muro dei Galletti e la Polonia ha chiuso i conti con un muro di Leon e una slash di Komenda. I biancorossi hanno dominato la seconda frazione fin dalle battute iniziali e si sono issati sul 2-0, la Francia ha tentato il tutto per tutto e ha forzato i colpi nel terzo set, riuscendo a prolungare la contesa.

Il divario tecnico è però sembrato evidente, la Polonia ha operato lo strappo in avvio del quarto parziale e si è involata verso un meritato trionfo, vendicando la sconfitta subita nella finale degli ultimi Giochi. La stella Wilfredo Leon ha messo a segno 13 punti, affiancato di banda da Tomasz Fornal, ed è stato sostituito da Kamil Semeniuk nel corso del terzo set (10 punti).

L’opposto Bartlomiej Boladz ha chiuso da top scorer (16 punti), alla pari del centrale Bartolomiej Lemanski (12 punti, 3 muri), sotto la regia di Marcin Komenda. Alla Francia non è bastata la verve offensiva del bomber Théo Faure (18 punti) e del martello Mathis Henno (20), spalleggiato in reparto da Trevor Clevenot (8) sotto la guida di Antoine Brizard.