Volley, la Polonia sbriga la pratica Lettonia agli Europei. Fornal squillante, Leon a risparmio

La Polonia ha travolto la Lettonia con un perentorio 3-0 (25-17; 25-16; 25-16) agli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley maschile: i biancorossi partivano con tutti i favori del pronostico nello primo scontro da dentro o fuori di questa rassegna continentale e non hanno avuto problemi a regolare la poco quotata compagine baltica alla Arena 8888 di Sòfia (Bulgaria).

I detentori del trofeo hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set, distanziando progressivamente gli avversari e chiudendo la pratica in appena 71 minuti di gioco. Tutto molto facile per gli uomini di coach Nikola Grbic, che si sono meritati l’approdo ai quarti di finale, dove se la dovranno vedere contro la vincente del confronto tra la Bulgaria e la Germania.

A dettare legge sono stati lo schiacciatore Tomasz Fornal (19 punti, 6 muri, 68% in attacco) e il centrale Szymon Jakubiszak (11), la stella Wilfredo Leon (7 punti) e il centrale Bartlomiej Lemanski (8) hanno giocato solo i primi due set, venendo poi sostituiti da Kamil Semeniuk (3) e Jakub Nowak (2) sotto la regia di Marcin Komenda. Tra le fila della Lettonia i migliori sono stati Janis Medenis (8) e Kristers Landzans (11).