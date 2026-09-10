Pallavolo
Volley, la Polonia debutta in scioltezza agli Europei. Francia tentennante con la Svizzera, l’Ucraina lascia un set
In attesa dell’Italia, che in serata affronterà la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, sono scese in campo altre due grandi favorite agli Europei 2026 di volley maschile. La Polonia ha travolto il poco quotato Portogallo con un perentorio 3-0, guidata dalle stelle Bartlomiej Boladz (9 punti, Tomasz Fornal (6) e Wilfredo Leon (7 punti nei primi due set, poi è uscito dal campo).
I biancorossi si sono portati al comando della Pool B in quel di Sòfia, insieme ai padroni di casa della Bulgaria (3-0 ieri sera contro la Macedonia del Nord) e all’Ucraina, che ha concesso il terzo set a Israele prima di chiudere per 3-1 sotto l’impulso di Dmytro Yanchuk (18 punti), Oleh Plotnytskyi (14) e Yurii Semeniuk (11).
La Francia ha regolato la Svizzera per 3-0, non senza qualche momento di difficoltà: nel primo set sono stati rimontati da 6-0 e sono andati sotto per 20-21, riuscendo poi a spuntarla con due punti consecutivi sul 23-23; nella seconda frazione hanno dovuto recuperare da 18-21 e hanno annullato cinque set-point non consecutivi fino al 28-28, prima di piazzare la zampata risolutiva.
Tra le fila della squadra allenata da coach Andrea Giani si sono distinti Theo Faure (21 punti) e Trevor Clevenot (11), i Galletti si sono portati al comando della Pool D in quel di Cluj-Napoca (Romania) insieme alla Lettonia (ieri capace di sorprendere i padroni di casa per 3-1) e alla Germania, che stasera ha battuto la Turchia per 3-1 sotto la guida di Erik Roehrs (14), Moritz Reichert (14) Theo Mohwinkel (16) al cospetto di Adis Lagumdzija (15) e Gokcen Yuksel (16).
In quel di Tampere, invece, la Finlandia ha fatto gioire il proprio pubblico, imponendosi per 3-0 nel testa a testa con la Danimarca: prova di spessore da parte degli uomini simbolo Joonas Jokela (17 punti), Luka Marttila (17) e Nooa Marttila (11) per portarsi in testa alla Pool C, in attesa di Serbia-Estonia e Paesi Bassi-Belgio, previste venerdì 11 settembre. Di seguito il quadro dettagliato con i risultati delle partite di oggi agli Europei 2026 di volley maschile e le classifiche dei quattro gironi.
RISULTATI EUROPEI VOLLEY OGGI
Polonia vs Portogallo 3-0 (25-12; 25-18; 25-20)
Francia vs Svizzera 3-0 (25-23; 31-29; 25-21)
Ucraina vs Israele 3-1 (25-22; 25-19; 22-25; 25-19)
Finlandia vs Danimarca 3-0 (25-22; 25-17; 25-20)
Germania vs Turchia 3-1 (23-25; 25-22; 25-21; 25-19)
CLASSIFICHE EUROPEI VOLLEY
POOL A: il girone si aprirà con Italia-Svezia. Devono poi esordire Slovenia, Slovacchia, Cechia, Grecia.
POOL B: Polonia 1 vittoria (3 punti), Bulgaria 1 vittoria (3 punti), Ucraina 1 vittoria (3 punti), Israele 0 vittorie (0 punti), Macedonia del Nord 0 vittorie (0 punti), Portogallo 0 vittorie (0 punti)
POOL C: Finlandia 1 vittoria (3 punti), Danimarca 0 vittorie (0 punti). Devono esordire Serbia, Paesi Bassi, Belgio, Estonia.
POOL D: Francia 1 vittoria (3 punti), Germania 1 vittoria (3 punti), Lettonia 1 vittoria (3 punti), Turchia 0 vittorie (0 punti), Romania 0 vittorie (0 punti), Svizzera 0 vittorie (0 punti).