Pallavolo
Volley, grande sorpresa agli Europei: la Germania elimina la Bulgaria dei fratelli Nikolov
All’Arena 8888 di Sofia, in Bulgaria, nel match valido per gli ottavi di finale degli Europei senior 2025 di volley, la Germania supera in rimonta i padroni di casa, imponendosi per 3-2 (21-25, 21-25, 25-19, 25-23, 15-12) dopo due ore e 17 minuti di aspra battaglia sportiva. Nei quarti di finale per i teutonici ci sarà la sfida con la Polonia, che ha eliminato la Lettonia.
Il top scorer del match è il tedesco Anton Brehme con 25 punti, ma nella Germania si mettono in mostra anche Erik Rohrs, che si ferma a quota 20, Moritz Reichert con 16 e Tobias Brand con 15, mentre per i padroni di casa il migliore è Aleksandar Nikolov, che mette a segno 24 punti, i quali però non bastano alla Bulgaria, seguito dal fratello Simeon Nikolov, che si ferma a quota 16.
Nel primo set la Germania trova il break ed allunga sul 4-2, ma la Bulgaria replica con 4 punti consecutivi per il 6-4. Si lotta a lungo punto a punto, poi i bulgari dal 14-13 allungano fino al 17-13, ma i tedeschi rientrano fino a -1 sul 16-17. I padroni di casa trovano lo strappo decisivo quando dal 18-17 piazzano il parziale decisivo di 5-1 che li proietta sul 23-18, prima della comoda chiusura sul 25-21.
Nella seconda frazione la Bulgaria parte subito forte e scappa sul 4-1, ma la Germania rientra sul 4-4. Nuovo allungo dei padroni di casa, che si portano sul 7-4, poi a lungo il vantaggio oscilla tra i 3 ed i 4 punti. La Bulgaria prova a dare la spallata decisiva quando dal 13-10 allunga sul 16-10, ma i teutonici rientrano fino a -1 sul 19-20. Lo sforzo profuso, però, nel finale costa lucidità ai tedeschi, con la Bulgaria che allunga di nuovo e chiude sul 25-21.
Nel terzo parziale la Bulgaria trova il primo break sul 4-2, ma la Germania ritrova l’aggancio a quota 8. I teutonici scappano sul 12-9, ma i padroni di casa chiudono il gap a quota 12, poi i tedeschi ottengono un break di due punti difeso a lungo, prima di dare l’accelerata definitiva quando dal 19-17 volano a +5 sul 22-17. Nel finale la Germania amministra e riapre la sfida col 25-19.
Nel quarto set si lotta punto a punto: la Bulgaria tenta un primo allungo sul 6-8, ma la Germania rientra subito. I padroni di casa ritrovano il break sul 13-11 e lo difendono fino al 16-14, poi i tedeschi ribaltano lo score con 3 punti di fila per il 17-16. Dal 18 pari i teutonici allungano sul 22-18, ma i bulgari ritornano a -1 sul 21-22. La Germania, però, difende il break di margine e col vecchio cambio palla riequilibra l’incontro col 25-23.
Il tiebreak vede la Germania allungare per prima sul 4-2, ma la Bulgaria ritrova la parità a quota 5. Lo spalla a spalla continua fino all’8-8, poi sono ancora i teutonici ad allungare sul 10-8, e questa volta i padroni di casa non riescono più a rientrare: la Germania difende il break di margine e poi allunga ancora sul 14-11, procurandosi 3 match point. Alla seconda occasione i tedeschi completano la rimonta e portano a casa il successo sul 15-12.