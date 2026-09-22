Volley, la Francia strapazza la Romania agli Europei: sfiderà l’Italia in semifinale?

La Francia ha travolto la Romania con un perentorio 3-0 (25-16; 25-19; 25-19) e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. Dopo aver liquidato il Portogallo con il massimo scarto, i Campioni Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024 hanno messo il turbo nelle battute iniziali dei primi due set odierni e hanno poi controllato la situazione nel terzo parziale senza particolari patemi d’animo. I Galletti hanno rispettato il pronostico della vigilia, contro un avversario che li aveva già battuti nella fase a gironi (in un match ininfluente per il primato) e che agli ottavi aveva firmato il colpaccio a effetto contro l’Ucraina.

I ragazzi di coach Andrea Giani si trasferiranno a Milano, dove venerdì affronteranno la vincente del confronto tra Italia e Finlandia: gli azzurri sperano di battere i nordici per poi rinverdire la grande rivalità con la grande rivale sportivo in un match che si preannuncia particolarmente arrembante, equilibrato e avvincente, con in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio nella parte bassa del tabellone, che comprende Polonia-Germania e Belgio-Slovenia.

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Théo Faure (19 punti) e il centrale François Huetz (11 punti, 6 muri), gli schiacciatori Mathis Henno (9 punti) e Trevor Clevenot (6) hanno completato l’opera sotto la regia di Antoine Brizard. Tra le fila della Romania i migliori sono stati Cristian-Daniel Chitigoi (11 punti, David Taranu (6) e Robert Aciobanitei (6).