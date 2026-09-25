Volley, la Francia regola la Finlandia (giustiziera dell’Italia) e vola in finale agli Europei. Giani nella storia

La Francia ha sconfitto la Finlandia per 3-1 (25-17; 18-25; 25-18; 25-15) e si è qualificata alla finale degli Europei 2026 di volley maschile. I Campioni Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024 hanno rispettato il pronostico della vigilia al Forum di Assago – Milano, meritandosi così il diritto di fronteggiare la Polonia nell’atto conclusivo che andrà in scena sabato 26 settembre (ore 21.00). I Galletti inseguiranno il secondo titolo continentale della propria storia dopo quello festeggiato nel 2015, in palio ci sarà anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La Finlandia è uscita a testa altissima dal campo e sfiderà la Slovenia per la medaglia di bronzo: dopo aver eliminato l’Italia, imponendosi al tie-break alla Inalpi Arena di Torino, i biancoblu hanno creato qualche grattacapo a una delle più accreditate pretendenti al trofeo e sono riusciti a strappare un set, tenendo la partita aperta più del previsto. Il CT Andrea Giani è entrato nella storia: primo allenatore a disputare la finale degli Europei alla guida di tre Nazionali diverse, perse nel 2015 con la Slovenia e nel 2017 con la Germania.

I transalpini hanno dominato la prima frazione, ma sono poi stati sorpresi dagli avversari nella seconda ripresa. Con il punteggio in parità (1-1), è emersa tutta la caratura tecnica dei Campioni Olimpici, che hanno dettato legge nei due set successivi e hanno chiuso i conti in 95 minuti di gioco. A fare la differenza sono stati l’opposto Théo Faure (20 punti) e lo schiacciatore Mathis Henno (21 punti), affiancato di banda da Trevor Clevenot (7) sotto la regia di Antoine Brizard, mentre alla Finlandia non sono bastati Joonas Jokela (12) e Nooa Marttila (13 punti).