Volley, la Francia al piccolo trotto col Portogallo. Ora sfiderà la rivelazione degli Europei, contro cui ha già perso

La Francia ha rispettato il pronostico della vigilia contro il Portogallo e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2026 di volley maschile. I Campioni Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024 si sono imposti con un secco 3-0 (25-21; 25-22; 25-21) di fronte al pubblico presente sugli spalti della Arena 8888 di Sòfia (Bulgaria), anche se il confronto con i poco quotati lusitani non è stato dominato e non è stato chiuso con parziali perentori in favore dei transalpini, tra i grandi favoriti per la vittoria finale di questa rassegna continentale.

Gli uomini di coach Andrea Giani hanno controllato agevolmente il primo set fino al 16-10 e hanno gestito il finale, nel secondo parziale hanno operato uno strappo nella fase centrale (14-10) e non hanno concesso molto spazio ai rossoverdi, mentre nella terza frazione c’è stata lotta fino al 10-10, poi i Galletti hanno firmato un break pesante e si sono così lanciati verso il successo, maturato in 77 minuti di gioco.

La Francia se la dovrà ora vedere contro la Romania, capace di firmare l’impresa contro l’Ucraina e che ha già battuto Les Blues nella fase a gironi: chi vincerà volerà a Milano per disputare la possibile semifinale contro l’Italia, attesa stasera dalla Danimarca e poi, eventualmente, dalla Finlandia, appena uscita dalla maratona contro la Grecia.

A mettersi maggiormente in luce sono stati gli schiacciatori Mathis Henno (12 punti) e Trevor Clevenot (12) e l’opposto Théo Faure (10), schierato in diagonale con Antoine Brizard (2), mentre al centro hanno giocato François Huetz (7) e Simon Magnin (3). Tra le fila del Portogallo si sono distinti Lourenço Garcia Martins (13 punti), Alexandre Ferreira (13) e Manuel Figueiredo (9).