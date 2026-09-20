Pallavolo
Volley, la Francia al piccolo trotto col Portogallo. Ora sfiderà la rivelazione degli Europei, contro cui ha già perso
La Francia ha rispettato il pronostico della vigilia contro il Portogallo e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2026 di volley maschile. I Campioni Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024 si sono imposti con un secco 3-0 (25-21; 25-22; 25-21) di fronte al pubblico presente sugli spalti della Arena 8888 di Sòfia (Bulgaria), anche se il confronto con i poco quotati lusitani non è stato dominato e non è stato chiuso con parziali perentori in favore dei transalpini, tra i grandi favoriti per la vittoria finale di questa rassegna continentale.
Gli uomini di coach Andrea Giani hanno controllato agevolmente il primo set fino al 16-10 e hanno gestito il finale, nel secondo parziale hanno operato uno strappo nella fase centrale (14-10) e non hanno concesso molto spazio ai rossoverdi, mentre nella terza frazione c’è stata lotta fino al 10-10, poi i Galletti hanno firmato un break pesante e si sono così lanciati verso il successo, maturato in 77 minuti di gioco.
La Francia se la dovrà ora vedere contro la Romania, capace di firmare l’impresa contro l’Ucraina e che ha già battuto Les Blues nella fase a gironi: chi vincerà volerà a Milano per disputare la possibile semifinale contro l’Italia, attesa stasera dalla Danimarca e poi, eventualmente, dalla Finlandia, appena uscita dalla maratona contro la Grecia.
A mettersi maggiormente in luce sono stati gli schiacciatori Mathis Henno (12 punti) e Trevor Clevenot (12) e l’opposto Théo Faure (10), schierato in diagonale con Antoine Brizard (2), mentre al centro hanno giocato François Huetz (7) e Simon Magnin (3). Tra le fila del Portogallo si sono distinti Lourenço Garcia Martins (13 punti), Alexandre Ferreira (13) e Manuel Figueiredo (9).