Volley, la Finlandia vince la maratona contro la Grecia a Torino. Sarà l’avversaria dell’Italia ai quarti?

La Finlandia ha sconfitto la Grecia per 3-2 (22-25; 25-16; 22-25; 25-23; 15-13) e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2026 di volley maschile. Dopo aver concluso la fase a gironi al secondo posto di fronte al proprio pubblico di Tampere, la formazione nordica ha prevalso al tie-break contro gli arrembanti ellenici, terzi nel raggruppamento dell’Italia dopo aver firmato un’impresa contro la quotata Slovenia, senza dimenticarsi delle affermazioni su Svezia e Slovacchia.

I ragazzi di coach Olli Kunnari sono stati strepitosi nell’inscenare la rimonta di fronte al pubblico della Inalpi Arena di Torino: sotto per 1-2 e per 22-23, la Finlandia è riuscita a mettere a segno tre punti consecutivi, ha trascinato la contesa al parziale decisivo, poi ha preso in mano il pallino del gioco sul 10-10 e, dopo un rovente punto a punto, è riuscita a chiudere i conti in proprio favore, al termine di 146 minuti di grandissima battaglia agonistica.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Joonas Jokela (20 punti, 6 muri) e degli schiacciatori Luka Marttila (21 punti, 2 ace) e Nooa Marttila (21 punti, 2 ace) sotto la regia di Fedor Ivanov. Tra le fila della Grecia, allenata da Konstantinos Christofidelis, si sono distinti Angelo Markou (20 punti), Theodoros Voulkidis (13), Athanasios Protopsaltis (12) e Alexandros Raptis (12).

La Finlandia sarà l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale se gli azzurri riusciranno a battere la Danimarca nel match in programma stasera (ore 21.05) sempre nel capoluogo piemontese. L’appuntamento con l’incontro da dentro o fuori sarebbe per mercoledì 23 settembre in prima serata, con in palio la semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra la Francia e la Romania.