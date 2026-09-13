Volley, la Finlandia firma il colpo agli Europei: Serbia ko! Polonia facile, la Francia lascia un set

Le grandi favorite degli Europei 2026 di volley maschile continuano a viaggiare a punteggio pieno: la Polonia ha strapazzato la Macedonia del Nord per 3-0, sugli scudi Bartlomiej Boladz (13 punti) e Arthur Szalpuk (11), ha riposato la stella Wilfredo Leon; la Francia ha concesso il terzo set alla poco quotata Lettonia, riuscendo poi a spuntarla con i colpi di Simon Magnin (16), Theo Faure (14) e Mathis Henno (16).

Risultato a sorpresa da Tampere, dove la Finlandia ha mandato in estasi il proprio pubblico rifilando un sonoro 3-0 alla sempre blasonata Serbia: Joonas Jokela (19 punti) e Nooa Marttila (12) hanno fatto la voce grossa contro la formazione guidata da Lazar Marinovic (14) e Drazen Luburic (11). La Turchia ha battuto la Svizzera con un secco 3-0 e ha festeggiato la prima vittoria nel torneo, si sono distinti Adis Lagumdzija ed Efe Bayram (17 punti a testa).

Nel girone dell’Italia, che in serata ha battuto la Slovacchia per 3-1, la Slovenia ha regolato la Svezia con un comodo 3-0 (17 punti di Nik Mujanovic e 11 di Jan Kozamernik). La Danimarca ha regolato l’Estonia con il massimo scarto e Israele ha prevalso al tie-break contro il Portogallo. Di seguito il quadro dettagliato delle partite di oggi agli Europei 2026 di volley maschile.

RISULTATI EUROPEI VOLLEY OGGI

Danimarca vs Estonia 3-0 (28-26; 25-22; 25-16)

Israele vs Portogallo 3-2 (19-25; 25-20; 20-25; 25-22; 15-7)

Slovenia vs Svezia 3-0 (25-16; 25-21; 25-12)

Turchia vs Svizzera 3-0 (25-23; 25-19; 25-19)

Finlandia vs Serbia 3-0 (25-19; 25-21; 25-23)

Polonia vs Macedonia del Nord 3-0 (25-19; 25-16; 25-13)

Francia vs Lettonia 3-1 (25-12; 25-16; 22-25; 25-13)