Volley, la Finlandia completa la favola: bronzo agli Europei dopo aver eliminato l’Italia! Show dei fratelli Marttila

La Finlandia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2026 di volley maschile, sconfiggendo la Slovenia per 3-0 (25-23; 25-20; 29-27) nella finale per il terzo posto andata in scena al Forum di Assago – Milano. La grande rivelazione della rassegna continentale, capace di eliminare l’Italia (Campionessa del Mondo) ai quarti di finale e di strappare un set alla Francia (Campionessa Olimpica) in semifinale, ha coronato la propria cavalcata con un alloro al collo, raggiungendo il miglior risultato della propria storia.

Gli uomini di Olli Kunnari hanno operato uno strappo sul 15-15 del primo set, issandosi sul 21-17, subendo il rientro dei balcanici (21-21) e poi dettando legge nel finale. Sul 10-10 della seconda frazione, i nordici hanno fatto la differenza al servizio (15-10) e hanno conservato il margine. Terzo parziale lottato punto a punto, un set-point annullato sul 23-24 e poi voce grossa ai vantaggi per chiudere i conti in proprio favore, migliorando il risultato di diciannove anni fa, quando furono quarti sotto la guida del CT Mauro Berruto.

Prestazione maiuscola da parte degli schiacciatori Nooa Marttila (19 punti, 4 muri) e Luka Marttila (17 punti), 4 marcature per l’opposto Joonas Jokela sostituito da Veikka Lindqvist (12) nel corso del primo set. Tra le fila della Slovenia, allenata da coach Fabio Soli, si sono distinti Rok Mozic (15 punti) e Nik Mujanovic (11).