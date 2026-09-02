Pallavolo
Volley, Italia in collegiale per gli Europei: spicca un’assenza di lusso, dubbi su Michieletto
L’Italia si sta preparando per gli Europei 2026 di volley maschile, che scatteranno giovedì 10 settembre (ore 21.05) con l’esordio contro la Svezia presso la Piazza del Plebiscito a Napoli. I Campioni del Mondo saranno impegnati in un collegiale di avvicinamento presso il Pala BigMat di Firenze, dal 3 al 7 settembre, al termine del quale il CT Fefé De Giorgi diramerà le convocazioni per la rassegna continentale.
Spicca l’assenza del centrale Roberto Russo, uno dei potenziali titolari di questo gruppo e grande protagonista dei trionfi degli ultimi anni, nonché reduce da una brillante stagione con Perugia. Per il collegiale è stato selezionato Andrea Truocchio, che affiancherà le prime scelte Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati.
Alessandro Michieletto risulta nella rosa di cinque schiacciatori, ma non ha giocato nelle recenti amichevoli contro Germania, Cuba e Brasile, non disputa un incontro ufficiale da gennaio e la sua effettiva presenza agli Europei è in dubbio. Motivo per cui figurano altri quattro martelli: Daniele Lavia e Mattia Bottolo (titolari in questa parte di stagione), Francesco Sani e Luca Porro.
Simone Giannelli sarà il capitano e palleggiatore di riferimento (Riccardo Sbertoli il secondo), Yuri Romanò sarà l’opposto titolare (con Kamil Rychlicki alle spalle), Fabio Balaso il primo libero (Gabriele Laurenzano l’alternativa). Di seguito i convocati dell’Italia per il collegiale di Firenze verso gli Europei 2026 di volley maschile.
CONVOCATI COLLEGIALE ITALIA VERSO EUROPEI VOLLEY
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.
Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.
Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati, Andrea Truocchio.
Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.