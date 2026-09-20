Volley, il Brasile si qualifica alle Olimpiadi! Trionfo ai Sudamericani, Argentina travolta e pass per Los Angeles

Il Brasile si è qualificato al torneo di volley maschile che animerà le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I verdeoro hanno rispettato il pronostico della vigilia ai Campionati Sudamericani, dominando la competizione disputata di fronte al proprio pubblico che ha gremito l’iconico Maracanazinho di Rio de Janeiro, dove veniva messo in palio un pass per la prossima edizione dei Giochi.

I padroni di casa hanno dominato nelle prime quattro partite del girone unico, liquidando il Cile per 3-0 (25-23; 25-16; 25-21), battendo la Bolivia per 3-0 (25-18; 25-13; 25-16), tramortendo la Colombia per 3-0 (25-23; 25-14; 25-16) e strapazzando il Venezuela per 3-0 (25-19; 25-14; 25-19). Il primo posto si è così deciso nello scontro diretto con l’Argentina, sconfitta con un perentorio 3-0 (25-20; 25-23; 25-20) grazie soprattutto ai colpi degli attaccanti Darlan Souza (23 punti) e Ricardo Lucarelli (8) sotto la regia di Cachopa.

Quattro squadre si sono già qualificate alle Olimpiadi: gli USA (Paese organizzatore), il Giappone (Campione d’Asia), Cuba (vincitrice del torneo nordamericano, battendo il Canada in finale) e, appunto, il Brasile. Nei prossimi giorni si aggiungeranno i trionfatori in Africa e i Campioni d’Europa (sabato sapremo chi farà festa a Milano). Tre pass verranno messi in palio ai Mondiali 2027 e gli ultimi tre tagliandi verranno determinati in base al ranking FIVB aggiornato al termine della Nations League 2028.