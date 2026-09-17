Volley, Grecia rivelazione agli Europei! Serbia travolta dai Red Dragons, la Finlandia crolla sul traguardo

La Grecia è la grande rivelazione degli Europei 2026 di volley maschile: dopo aver sorpreso la quotata Slovenia, aver liquidato la Svezia e aver fatto sudare l’Italia, gli ellenici hanno battuto la Slovacchia per 3-1 e hanno così chiuso al terzo posto nella Pool A. Cammino davvero a sorpresa da parte dei biancoblu, che hanno passato il turno in maniera perentoria, con un inatteso terzo posto. I ragazzi di coach Konstantinos Christofidelis hanno concluso alle spalle dell’Italia e Slovenia, che stasera si affronteranno per il primato nel raggruppamento (gli azzurri possono anche perdere al tie-break oppure per 3-1, ma con massimo dieci punti di saldo negativo).

A mettersi maggiormente in luce di fronte al pubblico del PalaPanini di Modena sono stati Angelos Markou (21 punti), Lampros Pitakoudis (17) e Alexandros Raptis (15), mentre la Slovacchia di Erik Gulak (14 punti) e Julius Firkal (14) ha salutato il torneo senza punti all’attivo. Il risultato odierno ha fatto scivolare la Cechia, semifinalista agli ultimi Mondiali, in quarta posizione e questo piazzamento proporrà l’ottavo di finale con il Belgio, che ha vinto la Pool C davanti alla Finlandia, clamorosamente sconfitta al tie-break dalla già eliminata Estonia.

La Serbia è la sorpresa in negativo della fase a gironi di questa rassegna continentale, che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I balcanici sono stati schiacciati dalla Finlandia, hanno battuto Olanda e Danimarca rimontando dallo 0-2, oggi sono crollati al cospetto del Belgio con un netto 3-0 e hanno così concluso la fase a gironi in terza posizione, alle spalle dei nordici e dei Red Dragons. A guidare la compagine di coach Emanuele Zanini sono stati il bomber Ferre Reggers (16 punti) e gli schiacciatori Sam Deroo (14) e Seppe Rotty (10), mentre tra le fila dei balcanici i migliori sono stati Drazen Luburic (11) e Marko Ivovic (9).

RISULTATI EUROPEI VOLLEY OGGI

Belgio vs Serbia 3-0 (25-19; 25-21; 25-16)

Grecia vs Slovacchia 3-1 (25-17; 21-25; 25-22; 25-17)

Estonia vs Finlandia 3-2 (22-25; 25-21; 25-22; 20-25; 15-11)

CLASSIFICHE EUROPEI VOLLEY 2026

POOL A: Italia 4 vittorie (12 punti)*, Slovenia 3 vittorie (9 punti)*, Grecia 3 vittorie (9 punti), Cechia 3 vittorie (8 punti), Svezia 1 vittoria (4 punti), Slovacchia 0 vittorie (0 punti). *= 1 partita in meno.

POOL B: Polonia 4 vittorie (13 punti), Ucraina 4 vittorie (12 punti), Bulgaria 4 vittorie (11 punti), Portogallo 1 vittoria (4 punti), Macedonia del Nord 1 vittoria (3 punti), Israele 1 vittoria (2 punti).

POOL C: Belgio 4 vittorie (13 punti), Finlandia 4 vittorie (11 punti), Serbia 3 vittorie (7 punti), Danimarca 2 vittorie (7 punti), Estonia 2 vittoria (5 punti), Paesi Bassi 0 vittorie (2 punti).

POOL D: Francia 4 vittorie (13 punti), Germania 4 vittorie (11 punti), Romania 3 vittorie (9 punti), Lettonia 2 vittorie (6 punti), Turchia 1 vittoria (3 punti), Svizzera 1 vittoria (3 punti).