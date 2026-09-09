Volley, gli Europei 2026 qualificheranno per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Come funzionano i pass successivi

Agli Europei 2026 di volley maschile verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: la squadra che conquisterà il titolo staccherà il tagliando per i Giochi con un paio d’anni di anticipo. La presenza del biglietto a cinque cerchi come premio per la formazione vincitrice aumenterà ulteriormente l’importanza della manifestazione, che già godeva dei galloni dell’evento di riferimento di questa annata agonistica.

La kermesse scatterà mercoledì 9 settembre e ci terrà compagnia fino a sabato 26 settembre: le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei compagini ciascuno, previsti a Modena (con il match d’apertura in Piazza del Plebiscito a Napoli), Sòfia (Bulgaria), Tampere (Finlandia) e Cluj-Napoca (Romania); le migliori quattro classificate di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta (le semifinali e le finali sono previste a Milano).

L’Italia si presenterà all’appuntamento da Campione del Mondo, con il chiaro obiettivo di tornare sul tetto del Vecchio Continente dopo l’affermazione del 2021. I ragazzi del CT Fefé De Giorni saranno tra i favoriti della vigilia, pronti ad affrontare una concorrenza di lusso guidata dalla Polonia, dalla Bulgaria e dalla Francia, con tantissime outsider tra cui spiccano Serbia, Slovenia, Ucraina, Turchia e Germania.

Sarà una fine estate di fuoco per la pallavolo maschile: le vincitrici dei cinque Campionati Continentali (Europa, Asia/Oceania, Sudamerica, Nord-Centro America, Africa) voleranno a Los Angeles 2028. Gli USA sono già qualificati in qualità di Paese ospitante: se dovessero imporsi nel NORCECA allora farà festa la finalista perdente.

La seconda occasione per qualificarsi alle Olimpiadi avrà luogo ai Mondiali 2027: le migliori tre classificate non ancora ammesse ai Giochi si meriteranno il pass. Gli ultimi tre posti verranno assegnati tramite il ranking FIVB, aggiornato al termine della Nations League 2028. Le tre squadre più in alto in graduatoria e non ancora qualificate ai Giochi si meriteranno il diritto di partecipare alla rassegna a cinque cerchi.

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI DI LOS ANGELES 2028?

PAESE OSPITANTE: USA.

PRIMO PASSAGGIO (2026): i vincitori dei cinque Campionati Continentali (Europa, Asia, Africa, Nord-Centro America, Sudamerica).

SECONDO PASSAGGIO (2027): le tre squadre meglio classificate ai Mondiali 2027 e non ancora qualificate ai Giochi.

TERZO PASSAGGIO (2028): le tre squadre meglio classificate nel ranking FIVB aggiornato al termine della Nations League 2028 e non ancora qualificate ai Giochi.