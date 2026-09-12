Volley, Francia e Polonia impeccabili agli Europei. Ucraina superba con la Bulgaria, la Germania suda

In attesa dell’Italia, che affronterà la Grecia alle ore 21.05 di fronte al proprio pubblico del PalaPanini di Modena, la giornata degli Europei 2026 di volley maschile ha regalato l’affermazione di due grandi favoriti della vigilia, capaci di imporsi con il massimo scarto. La Polonia ha regolato il poco quotato Israele sotto i colpi di Tomasz Fornal (10 punti), Kamil Semeniuk (8) e Kewin Sasak (7), cinque punti nei primi due set per Wilfredo Leon. La Francia di coach Andrea Giani ha prevalso sulla temibile Turchia, prova di lusso di Théo Faure (16 punti), 9 marcature per Mathis Henno, 8 per Trevor Clevenot contro gli anatolici di Adis Lagumdzija (16 punti).

Il big match di giornata era quello tra la Bulgaria e l’Ucraina: i gialloblù hanno avuto la meglio per 3-1 contro i vicecampioni del mondo, espugnando la Asics Arena di Sòfia gremita da 12.000 spettatori che sostenevano gli uomini di Gianlorenzo Blengini. Prestazione maiuscola di Oleh Plotnytskyi (23 punti), affiancato da Dmytro Yanchuk (10) e Yurii Semeniuk (9), che hanno annichilito i Verdi del fenomeno Aleksandar Nikolov (27 punti), sotto la regia del fratello Simeon (9).

La sorpresa del giorno è la schiacciante vittoria della Danimarca, capace di imporsi per 3-0 contro l’Olanda: Ulrik Bo Dahl (18 punti), Oskar Madsen (12) e Tobias Kjaer (11) hanno travolto gli oranje di Silvester Meijs (10) e Tom Koops (10), ormai privi del quotato bomber Nimir Abdel Aziz. Le altre due partite del pomeriggio si sono risolte al tie-break: la Finlandia ha sorpreso il più quotato Belgio (24 punti di Joonas Jokela e 23 di Luka Marttila; 25 di Sam Deroo); la Cechia ha prevalso contro la Svezia nel girone dell’Italia (19 punti di Lukas Vasina; 23 di Axel Enlund).

La Germania ha dovuto sudare per battere la Romania a domicilio in quel di Cluj-Napoca: avanti per 2-0, i tedeschi hanno subito la rimonta e sono stati trascinati al tie-break, dove hanno dovuto ribaltare la situazione da 12-11. Sono stati determinanti Erik Roehrs (23 punti) e Tobias Brand (15) contro Cristian-Daniel Chitigoi (21 punti) e compagni.

RISULTATI EUROPEI VOLLEY OGGI

Danimarca vs Paesi Bassi 3-0 (25-17; 25-20; 25-20)

Polonia vs Israele 3-0 (25-16; 25-17; 25-18)

Francia vs Turchia 3-0 (25-19; 25-20; 25-19)

Cechia vs Svezia 3-2 (25-22; 25-23; 23-25; 17-25; 15-13)

Finlandia vs Belgio 3-2 (25-23; 25-20; 19-25; 23-25; 15-10)

Ucraina vs Bulgaria 3-1 (25-23; 25-22; 21-25; 25-21)

Germania vs Romania 3-2 (25-22; 25-23; 22-25; 15-25; 15-13)

CLASSIFICHE EUROPEI VOLLEY MASCHILE

POOL A: Cechia 2 vittorie (5 punti), Italia 1 vittoria (3 punti)*, Slovenia 1 vittoria (3 punti), Svezia 0 vittorie (1 punto), Grecia 0 vittorie (0 punti)*, Slovacchia 0 vittorie (0 punti)*. *= 1 partita in meno.

POOL B: Ucraina 3 vittorie (9 punti), Polonia 2 vittorie (6 punti)*, Bulgaria 2 vittorie (6 punti), Israele 0 vittorie (0 punti)*, Portogallo 0 vittorie (0 punti)*, Macedonia del Nord 0 vittorie (0 punti)*. *= 1 partita in meno.

POOL C: Finlandia 2 vittorie (5 punti), Belgio 1 vittoria (4 punti), Serbia 1 vittoria (3 punti)*, Danimarca 1 vittoria (3 punti), Estonia 0 vittorie (0 punti)*, Paesi Bassi 0 vittorie (0 punti). *= 1 partita in meno.

POOL D: Germania 3 vittorie (8 punti)*, Francia 2 vittorie (6 punti), Romania 1 vittoria (4 punti)*, Lettonia 1 vittoria (3 punti), Turchia 0 vittorie (0 punti), Svizzera 0 vittorie (0 punti). *= 1 partita in più.