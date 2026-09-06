Volley femminile, pass per le Olimpiadi rimandato per l’Italia. Restano due occasioni

L’Italia non è riuscita a sfruttare la prima occasione utile per conquistare la qualificazione al torneo di volley femminile che animerà le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le azzurre hanno perso contro la Turchia per 3-2 nella finale degli Europei: soltanto la vincitrice della rassegna continentale si meritava con due anni di anticipo il tagliando per i Giochi, la anatoliche di coach Daniele Santarelli hanno fatto doppiamente festa, mentre la nostra Nazionale è stata rimandata.

Cosa dovranno fare le ragazze del CT Julio Velasco per meritarsi il diritto di partecipare alla prossima rassegna a cinque cerchi? Bisognerà aspettare i Mondiali 2027, che si disputeranno tra Canada e USA dal 20 agosto al 5 settembre: durante la rassegna iridata verranno messi in palio tre pass, che verranno conquistati dalle squadre meglio piazzate e non ancora qualificate ai Giochi (nel 2026 sono state premiate le varie Campionesse Continentali e gli USA sono ammessi in qualità di Paese organizzatore).

Se si fallirà anche la spedizione iridata, a cui l’Italia si presenterà da Campionessa del Mondo in carica, bisognerà aggrapparsi al ranking FIVB al termine della Nations League 2028: quella graduatoria determinerà le ultime tre qualificate alle Olimpiadi. Ricordiamo che al momento sono ammesse gli USA, il Canada, la Turchia, la Thailandia, l’Egitto, mentre il pass dal Sudamerica verrà assegnato settimana prossima (il Brasile è chiaramente favorito).