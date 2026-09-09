Volley femminile, Mondiale per Club senza squadre italiane, ma con Ekaterina Antropova! Svelate le partecipanti

Conegliano e Scandicci hanno perso le semifinali della Champions League 2026 di volley femminile, andate in scena a fine primavera in quel di Istanbul: le Pantere crollarono al cospetto del VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti (che alzò al cielo il trofeo) dopo essere state in vantaggio per 2-0 e 22-18, mentre le toscane persero al tie-break contro l’Eczacibasi Istanbul.

Il doppio ko rimediato nella metropoli turca aveva portato a una diretta conseguenza: l’assenza di squadre italiane al Mondiale per Club, senza nascondere una certa soddisfazione, visto che l’impegno non era ben visto in un calendario molto intenso. I tagliandi per la rassegna iridata erano riservati alle due finaliste, dunque l’Europa sarà rappresentata da VakifBank ed Eczacibasi.

L’evento si disputerà presso il Palazzetto Wlamir Marques di San Paolo (Brasile) dall’8 al 13 dicembre. Le squadre partecipanti sono state ufficializzate oggi: confermate le due compagini turche, tra le fila dell’Eczacibasi ci sarà anche la bomber italiana Ekaterina Antropova, trasferitasi da Scandicci, che lo scorso anno conquistò il titolo iridato per club, con l’annessa palma da MVP.

Il Sudamerica sarà rappresentato dalle brasiliane dell’Osasco Sao Cristovao Saude (formazione ospitante) e del SESI Volei Bauru (Campionesse del Sudamerica), ma anche dalle peruviane del Club Alianza Lima (terze nella rassegna continentale). Presenti anche le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki e le kazake del Zhetysu VC (finaliste dell’ultima Champions League asiatica) e le egiziane dell’Al Ahly. Sono stati sorteggiati i due gironi, che promuoveranno le prime due classificate alle semifinali incrociate: Osasco, Red Rockets, Eczacibasi e Alianza Lima nella Pool A; VakifBank, Bauru, Al Ahly e Zhetysu nel gruppo B.