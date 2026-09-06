Volley femminile, l’Italia si gioca il pass per le Olimpiadi 2028! Chi vince gli Europei vola a Los Angeles: le squadre qualificate

L’Italia può qualificarsi già stasera al torneo di volley femminile che animerà le Olimpiadi di Los Angeles 2028: mancano ventidue mesi all’evento multisportivo più importante del quadriennio, ma le azzurre hanno l’occasione di blindare la propria presenza ai Giochi e di prenotare con largo anticipo il biglietto aereo pe la California. Un tagliando verrà messo in palio nella finale degli Europei 2026, che andrà in scena alle ore 18.00 odierne al Sinan Erdem Sports di Istanbul: la vincente del confronto tra l’Italia e la Turchia alzerà al cielo il trofeo continentale e si regalerà anche il pass a cinque cerchi.

I Campionati Continentali 2026 rappresentano la prima occasione per qualificarsi ai Giochi: il regolamento prevede che le vincitrici dei cinque tornei zonali si meritino il diritto di partecipare all’edizione di Los Angeles 2028. In Nord America ha fatto festa il Canada di Giovanni Guidetti (battuta la Repubblica Dominicana nella finale di Santo Domingo), in Asia abbiamo assistito alla grande sorpresa della Thailandia (capace di sconfiggere le più quotate Giappone e Cina), in Africa si è imposto l’Egitto (prima volta storica), mentre in Sud America si giocherà la prossima settimana (il Brasile è la favorita d’obbligo).

La seconda occasione di qualificazione avrà luogo ai Mondiali 2027, dove verranno messi in palio tre pass: verranno conquistati dalle squadre meglio piazzate e non ancora ammesse ai Giochi. Gli ultimi tre tagliandi, invece, verranno assegnati attraverso il ranking FIVB al termine della Nations League 2028, al momento l’Italia svetta in testa alla classifica internazionale. Ricordiamo che gli USA sono già qualificati in qualità di Paese organizzatore.

SQUADRE VOLLEY FEMMINILE QUALIFICATE OLIMPIADI

USA (Paese organizzatore)

Canada (vincitore torneo nordamericano)

Thailandia (Campione d’Asia)

Egitto (Campione d’Africa)

Vincitrice Italia-Turchia (Campione d’Europa)

Da definire (Campione del Sudamerica)

Tre pass ai Mondiali 2027

Tre pass con il ranking post Nations League 2028