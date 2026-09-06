Volley femminile, l’Italia resta n.1 del mondo. Il ranking dopo gli Europei, fondamentale per le Olimpiadi

L’Italia ha perso la finale degli Europei 2026 di volley femminile, inchinandosi al tie-break contro la Turchia nella bolgia del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. Le azzurre non sono riuscite a completare la Triplice Corona dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e aver trionfato agli ultimi Mondiali, mentre le anatoliche sono state capaci di difendere il titolo continentale vinto tre anni fa.

Le ragazze del CT Julio Velasco restano comunque al primo posto nel ranking FIVB, la graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale: l’Italia svetta con 455.25 punti e può fare affidamento su un vantaggio importante nei confronti del Brasile (403,61) e della Turchia (398,15), mentre sono ancora più lontani gli USA (352,70), la Polonia (346,37) e il Giappone (323,69). Le azzurre rimangono le numero 1 del mondo al termine di questa annata agonistica, anche se le sudamericane potranno accorciare con il torneo zonale alle porte.

Questa classifica ha un peso specifico, perché assegnerà gli ultimi tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 in base all’aggiornamento che avverrà dopo la Nations League 2028. L’Italia ha mancato la prima occasione di qualificazione ai Giochi (avrebbe dovuto vincere gli Europei), al momento hanno staccato il pass gli USA, la Turchia, la Thailandia, il Canada e l’Egitto.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE

1. Italia 455,25

2. Brasile 403,61

3. Turchia 398,15 (qualificata alle Olimpiadi di Los Angeles 2028)

4. USA 352,70 (qualificata alle Olimpiadi di Los Angeles 2028)

5. Polonia 346,37

6. Giappone 323,69

7. Cina 311,83

8. Canada 307,82 (qualificata alle Olimpiadi di Los Angeles 2028)

9. Serbia 302,74

10. Paesi Bassi 283,15

11. Russia 277,59

12. Germania 242,77

13. Thailandia 230,67 (qualificata alle Olimpiadi di Los Angeles 2028)

14. Repubblica Dominicana 222,30

15. Cechia 219,55

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40. Egitto 110,99 (qualificata alle Olimpiadi di Los Angeles 2028)