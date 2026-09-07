Volley femminile, l’Italia ha il cuscinetto del ranking per la qualificazione a Los Angeles 2028

La sconfitta di ieri contro la Turchia nella finale degli Europei di volley femminile ha lasciato all’Italia la medaglia d’argento, ma soprattutto ha rimandato la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le azzurre, dopo aver dominato il percorso continentale, si sono arrese al tie-break alle padrone di casa a Istanbul (16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10), al termine di una finale combattuta e decisa soltanto nel quinto set. La Turchia, invece, ha centrato due obiettivi con un’unica vittoria: il titolo europeo e il primo pass olimpico assegnato a una nazionale europea.

Il sistema stabilito per Los Angeles 2028 prevede infatti tre differenti percorsi: il titolo continentale, i Campionati del Mondo 2027 e, infine, il ranking mondiale FIVB. Dopo aver mancato la prima occasione, alle azzurre restano ancora due possibilità concrete per conquistare il biglietto per i Giochi.

La prossima grande occasione arriverà ai Mondiali 2027, in programma negli Stati Uniti e in Canada. Qui saranno assegnati tre pass olimpici alle prime tre squadre classificate tra quelle che non avranno ancora ottenuto la qualificazione.

Ed è proprio questo dettaglio a rendere particolarmente interessante lo scenario della Turchia. Le campionesse d’Europa hanno già conquistato il pass per Los Angeles e, di conseguenza, non potranno utilizzare uno dei tre posti messi in palio dal Mondiale. Se le turche dovessero chiudere la rassegna iridata tra le prime tre, il loro piazzamento verrebbe quindi “saltato” ai fini della qualificazione e a beneficiare del pass sarebbe la prima nazionale non ancora qualificata nella classifica finale.

In altre parole, anche il quarto posto potrebbe diventare sufficiente, qualora davanti all’Italia — o a un’altra squadra ancora priva del pass — si piazzassero squadre già qualificate. Non conta infatti semplicemente il piazzamento assoluto, ma la posizione nella graduatoria delle nazionali ancora in corsa per la qualificazione.

E se il Mondiale non bastasse? L’Italia avrebbe comunque un’ultima, preziosa carta da giocare: il ranking mondiale FIVB. Gli ultimi tre posti disponibili per il torneo olimpico saranno assegnati infatti alle prime tre nazionali ancora non qualificate presenti nel ranking mondiale al termine della fase preliminare della VNL 2028.

Ed è qui che entra in gioco il vero “cuscinetto di sicurezza” dell’Italia. Le azzurre occupano saldamente il primato del ranking, tale da garantire alle azzurre nella peggiore delle ipotesi il ticket per Los Angeles.

RANKING MONDIALE VOLLEY FEMMINILE 2026

1 Italia 455,25

2 Brasile 403,61

3 Turchia 398,15

4 USA 352,70

5 Polonia 346,37

6 Giappone 323,69

7 Cina 311,83

8 Canada 307,82

9 Serbia 302,74

10 Paesi Bassi 283,15