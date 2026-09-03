Volley femminile, l’Italia affronterà la Polonia in semifinale. Grande sudati agli Europei contro l’Olanda

L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale degli Europei 2026 di volley femminile, che andrà in scena a Istanbul (Turchia) nella giornata di sabato 5 settembre (in orario ancora da definire). Dopo la sofferta affermazione di ieri contro la Svezia, le Campionesse del Mondo aspettavano di conoscere l’identità della propria avversaria per il prossimo match da dentro o fuori di questa rassegna continentale e hanno seguito con grande interesse il confronto tra le biancorosse e l’Olanda.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini, che nella fase a gironi aveva superato la quotatissima Turchia, hanno sudato ben più del previsto contro le arrembanti oranje, emerse contro la Slovenia al tie-break. La Polonia si è imposta per 3-1 (25-16; 20-25; 25-20; 25-23): dopo un primo set dominato al Sinan Erdem Sports Hall della metropoli anatolica e un secondo parziale è emerso il sestetto guidato da coach Felix Koslowski, nel terzo parziale le biancorosse hanno preso il comando delle operazioni (16-12) e hanno gestito il finale, mentre nel quarto set sono riuscite a rimontare da 18-21.

Prestazione di spessore da parte di Magdalena Stysiak (14 punti) e Magdalena Jurczyk (13 punti), in doppia cifra anche Julita Piasecka (14) e Maja Koput (11). All’Olanda non sono bastate le quotate Marrit Jasper e Indy Baijens (11).