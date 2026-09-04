Volley femminile, l’Egitto si qualifica alle Olimpiadi! Tramortito il Kenya, prima volta storica

L’Egitto si è qualificato al torneo di volley femminile che animerà le Olimpiadi di Los Angeles 2028, grazie alla vittoria conquistata ai Campionati Africani. Le Faraone sono riuscite a firmare un colpaccio agonistico di grande impatto, battendo il quotato Kenya con un secco 3-0 (25-22; 25-15; 25-15) nell’atto conclusivo andato in scena a Nairobi: affermazione in trasferta e annesso pass per i Giochi in programma tra due anni.

C’è stata battaglia soltanto nel primo set: il Kenya si è issato sul 9-7, è stato rimontato si è arrivati sul 20-21 e poi l’Egitto ha piazzato il rush finale che ha tramortito le padrone di casa di fronte al proprio pubblico della Kasarani Arena. A seguire le ragazze di coach Emad El-Din Mohamed Hassan Nawar hanno pigiato sull’acceleratore e sono riuscite a dominare i due parziali successivi, chiudendo i conti in poco più di un’ora di gioco.

Si tratta della prima storica qualificazione dell’Egitto alle Olimpiadi nel volley femminile, mentre il Kenya ha mancato quella che sarebbe stata la terza presenza consecutiva. Quella odierna era nei fatti l’unica chance di qualificazione per le compagini africane, visto che staccare il pass tra i Mondiali 2027 e il ranking sarà nei fatti impossibile, considerando la caratura tecnica di queste squadre.

L’Egitto è diventata la quarta squadra qualificata ai Giochi dopo gli USA (Paese organizzatore), il Canada (vincitore del torneo nordamericano) e la Thailandia (trionfatrice ai Campionati Asiatici). Il prossimo pass verrà assegnato domenica 6 settembre alla vincitrice degli Europei (le semifinali sono Italia-Polonia e Turchia-Serbia), mentre per il tagliando sudamericano bisognerà aspettare metà mese.