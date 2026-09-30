Volley femminile, le squadre qualificate ai Mondiali 2027: l’Italia difende il titolo. Attenzione al cambio di nome!

Si è delineato il quadro delle 32 squadre qualificate ai Mondiali 2027 di volley femminile, che andranno in scena tra USA e Canada dal 20 agosto al 5 settembre. Le formazioni partecipanti verranno suddivise in otto raggruppamenti da quattro compagini ciascuno, le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Gli organizzatori hanno stabilito che gli incontri a partire dai quarti si disputeranno presso l’Honda Center di Anaheim (USA), l’evento metterà in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’Italia si è qualificata in qualità di Campionessa del Mondo in carica, USA e Canada sono ammesse in quanto Paesi ospitanti, ogni rassegna continentale disputata nell’ultimo mese ha delineato tre ammesse per area geografica, mentre gli ultimi quattordici posti sono stati determinati in base al ranking FIVB. L’Europa ha promosso Turchia, Serbia e Polonia; dal Sud America arriveranno Brasile, Argentina e Colombia; in Asia hanno fatto festa Thailandia, Cina e Giappone; in Africa si sono qualificate Egitto, Kenya e Camerun; nel Norceca si sono distinte Cuba, Repubblica Dominicana e Porto Rico.

Tra le promosse in base alla graduatoria internazionale spiccano la Russia (attesa al grande rientro internazionale), la Germania, i Paesi Bassi, il Belgio e la Francia. Escludendo il Messico e la Corea del Sud, il ranking FIVB ha promosso solo squadre europee per un totale di ben 16 compagini qualificate dal Vecchio Continente (la metà delle partecipanti). Attenzione: i Mondiali di volley femminile cambieranno nome e diventeranno ufficialmente Coppa del Mondo di volley femminile…

QUALIFICATE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2027

EUROPA: Italia (Campione del Mondo), Turchia (qualificata dai Campionati Continentali), Serbia (qualificata dai Campionati Continentali), Polonia (qualificata dai Campionati Continentali), Russia, Germania, Paesi Bassi, Cechia, Belgio, Francia, Slovenia, Svezia, Ucraina, Grecia, Bulgaria, Svizzera (qualificate dal ranking FIVB).

ASIA: Thailandia (qualificata dai Campionati Continentali), Cina (qualificata dai Campionati Continentali), Giappone (qualificata dai Campionati Continentali), Corea del Sud (qualificata dal ranking FIVB)

NORCECA: USA (Paese ospitante), Canada (Paese ospitante), Cuba (qualificata dai Campionati Continentali), Repubblica Dominicana (qualificata dai Campionati Continentali), Porto Rico (qualificata dai Campionati Continentali), Messico (qualificata dal ranking FIVB).

SUDAMERICA: Brasile (qualificata dai Campionati Continentali), Argentina (qualificata dai Campionati Continentali), Colombia (qualificata dai Campionati Continentali).

AFRICA: Egitto (qualificata dai Campionati Continentali), Kenya (qualificata dai Campionati Continentali), Camerun (qualificata dai Campionati Continentali).