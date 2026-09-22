Volley femminile, la Supercoppa Italiana torna al Sud: Conegliano sfida Scandicci

La grande pallavolo femminile torna protagonista al Sud e sceglie la Puglia per inaugurare la nuova stagione dei trofei. Sarà il PalaFlorio di Bari a ospitare, il 24 ottobre alle 18:00, la 31ª edizione della Supercoppa Italiana, appuntamento che riporta un evento di vertice nel Mezzogiorno a più di vent’anni dall’ultima finale disputata in questa parte del Paese, nel 2003 a Siracusa.

L’assegnazione della manifestazione assume un significato che va oltre il semplice dato sportivo. L’evento, organizzato dalla Lega Volley Femminile in collaborazione con Spike Media, si inserisce infatti nel calendario di “Puglia Regione Europea dello Sport 2026”, rafforzando il ruolo della regione come sede di grandi appuntamenti nazionali e offrendo al pubblico pugliese l’occasione di assistere dal vivo a una delle sfide più attese del panorama italiano.

A contendersi il primo trofeo della stagione saranno ancora una volta Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, due realtà che negli ultimi anni hanno trasformato il confronto diretto in una delle principali rivalità della Serie A1.

Da una parte ci saranno le campionesse in carica dell’Imoco, reduci da una stagione impreziosita dalla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Le venete arrivano dunque all’appuntamento barese con l’obiettivo di confermare immediatamente la propria leadership e aggiungere un altro titolo alla propria bacheca.

Di fronte, però, troveranno una Scandicci abituata a contendere alle pantere i traguardi più importanti. La formazione toscana, finalista nell’ultima Coppa Italia, rappresenta ormai un’avversaria ricorrente nelle sfide decisive e ha già dimostrato di saper interrompere il dominio delle venete nei momenti più importanti. Un precedente significativo è il successo ottenuto nel Mondiale per Club dello scorso dicembre, risultato che ha ulteriormente alimentato una rivalità destinata a rinnovarsi anche sul parquet del PalaFlorio.

Bari si prepara così ad accogliere una finale che mette di fronte due delle principali protagoniste della pallavolo italiana e internazionale. Da una parte la continuità e il palmarès di Conegliano, dall’altra l’ambizione di Scandicci: la Supercoppa offrirà il primo confronto ufficiale della stagione e, al tempo stesso, un’immediata indicazione sui nuovi equilibri.