Volley femminile, la Serbia travolge la Grecia agli Europei e vola in semifinale: Boskovic star, ora la Turchia?

La Serbia ha travolto la Grecia con un perentorio 3-0 (25-14; 25-20; 25-17) e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley femminile. La formazione guidata da coach Zoran Terzic ha rispettato il pronostico della vigilia in quel di Brno e ha regolato la sorprendente compagine ellenica, reduce dall’impresa compiuta contro la Francia, in appena 72 minuti di gioco.

Tanto è bastato alle balcaniche, reduci dal successo per 3-1 contro la Croazia, per infilare la settima vittoria consecutiva in questa rassegna continentale, in cui ha ceduto soltanto un paio di set, e proiettarsi verso l’annunciata sfida contro la Turchia, anche se le anatoliche non dovranno sottovalutare l’impegno con la Germania per meritare di proseguire la propria avventura a Istanbul.

La Serbia ha preso il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set e non ha avuto particolari problemi a tenere a debita distanza un’avversari che non ha aveva i corretti mezzi tecnici per cercare di disputare una partita alla pari sulla lunga distanza. A mettersi maggiormente in luce sono state l’opposto Tijana Boskovic (17 punti), le schiacciatrici Aleksandra Uzelac (15 punti) e Branka Tica (12) sotto la regia della veterana Maja Ognjenovic.