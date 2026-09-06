Volley femminile, la Serbia conquista il bronzo agli Europei. La Polonia di Lavarini resta giù dal podio

La Serbia ha sconfitto la Polonia per 3-1 (25-21; 25-19; 15-25; 25-18) e ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2026 di volley femminile. Dopo essere stata travolta dalla Turchia nella semifinale disputata ieri pomeriggio, le ragazze di coach Zoran Terzic sono riuscite a rialzare la testa contro la formazione di Stefano Lavarini, che aveva perso la semifinale contro l’Italia.

Si tratta del sesto podio consecutivo per le balcaniche nella rassegna continentale: terze nel 2015, vittoriose nel 2017 e nel 2019, finaliste perdenti nel 2021 e nel 2023. Le biancorosse mancano l’assalto a una medaglia che manca da diciassette anni, quando chiusero in terza posizione di fronte al proprio pubblico nell’edizione vinta dalla nostra Nazionale.

La bomber Tijana Boskovic ha messo a segno 29 punit (2 muri), si sono distinte anche le schiacciatrici Branka Tica (12) e Aleksandra Uzelac (15), 12 punti (5 muri) per la centrale Hena Kurtagic. Tra le fila della Polonia le migliori sono state l’opposto Magdalena Stysiak (28 punti) e i martelli Paulina Damaske (12) e Monika Lampkowska.