Volley femminile, il Brasile si qualifica alle Olimpiadi! Dominio ai Sudamericani, Gabi MVP. Italia in testa al ranking

Il Brasile si è qualificato al torneo di volley femminile che animerà le Olimpiadi di Los Angeles 2028, staccando prontamente il pass attraverso i Campionati Sudamericani andati in scena di fronte al proprio pubblico che ha gremito il Maracanazinho di Rio de Janeiro. Le verdeoro erano le grandi favorite della competizione di fronte al proprio pubblico e si sono rese protagoniste di un cammino netto, vincendo le cinque partite disputate con il massimo scarto.

Le ragazze di Zé Roberto non hanno concorrenza a livello continentale e hanno primeggiato con assoluta disinvoltura, meritandosi così il diritto di prenotare con largo anticipo l’aereo per la California. La stagione si è conclusa nel miglior modo possibile per una delle grandi corazzate del panorama internazionale, che in estate aveva perso l’atto conclusivo della Nations League contro la Turchia dopo aver avuto la meglio sull’Italia al tie-break in semifinale.

Ricordiamo il filotto di affermazioni: 3-0 (25-14; 25-13; 25-19) contro il Venezuela, 3-0 (25-16; 25-16; 25-16) contro il Perù, 3-0 (25-19; 25-18; 36-34) contro la Colombia, 3-0 (25-13, 30-28, 25-11) contro il Cile, 3-0 (26-24; 25-19; 25-16) contro l’Argentina. Il Brasile si è imposto a punteggio pieno (5 vittorie, 15 punti), precedendo l’Argentina (4 affermazioni, 11 punti) e la Colombia (2 successi, 7 punti), le compagini salite sul podio sono state ammesse ai Mondiali 2027.

Si tratta del 24mo titolo continentale della storia (il sedicesimo consecutivo) per il Brasile, trascinato dalla sua stella Gabi: la schiacciatrice era assente per infortunio durante la Nations League, ma è recuperato per questo evento e ha fatto la differenza, venendo premiata come MVP (miglior giocatrice della competizione). Il martello di Conegliano ha messo a segno 13 punti nel match decisivo contro l’Argentina, affiancata da Julia Bergmann e Tainara nel tridente offensivo.

Si è così completata la prima fase di qualificazione alle Olimpiadi, a cui sono state ammesse le vincitrici dei cinque Campionati Continentali: Turchia, Brasile, Canada, Thailandia ed Egitto, che si sono aggiunte agli USA (Paese ospitante). Ai Mondiali 2027 verranno messi in palio altri tre pass, mentre gli ultimi tre tagliandi verranno distribuiti attraverso il ranking FIVB aggiornato al termine della Nations League 2028. L’Italia è interessata dai prossimi due passaggi dopo aver perso la finale degli Europei contro le anatoliche.

L’Italia resta saldamente al comando del ranking FIVB con 455,25 punti, ma il Brasile ha recuperato un paio di lunghezze grazie ai risultati conseguiti nell’ultima settimana contro formazioni molto accreditate nel ranking e si trova in seconda piazza con 406,45 punti.