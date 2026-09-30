Volley femminile, dove giocano le azzurre di Velasco in A1 nella stagione 2026-2027. Tante all’estero

Istanbul parla sempre più italiano. Nella stagione 2026-2027 Alessia Orro, Myriam Sylla ed Ekaterina Antropova giocheranno nel campionato turco, ciascuna con una maglia diversa. La regista sarà al Fenerbahçe, la schiacciatrice al Galatasaray, l’opposta all’Eczacıbaşı. Tre protagoniste della Nazionale di Julio Velasco si ritroveranno avversarie nella stessa città, mentre le altre azzurre degli Europei continueranno a giocare in Serie A1.

Per Orro sarà la seconda stagione al Fenerbahçe Medicana. La palleggiatrice aveva lasciato Milano dopo averne guidato a lungo il gioco, scegliendo uno dei club più ambiziosi d’Europa. Il trasferimento le ha dato l’occasione di costruire nuove intese e di misurarsi ogni settimana con le grandi squadre della Sultanlar Ligi. Rimanere a Istanbul significa dare continuità a quel percorso: il Fenerbahçe sarà impegnato anche nella Champions League 2026-2027.

Dall’altra parte della città c’è Sylla. La schiacciatrice aveva firmato un contratto biennale con il Galatasaray Daikin nell’estate 2025, dopo le esperienze a Bergamo, Conegliano e Milano. La prima annata turca le ha già consegnato un trofeo europeo, la CEV Cup. Ora l’attende la Champions League: una sfida diversa per una giocatrice abituata ad assumersi responsabilità sia in attacco sia in ricezione. Quello al Galatasaray è stato il primo trasferimento all’estero della sua carriera; la prossima stagione le permetterà di proseguire il lavoro avviato con il club.

Antropova, invece, si prepara al debutto nel campionato turco. Il suo addio a Scandicci segna la fine di una lunga esperienza nella squadra con cui si è affermata ai vertici del volley italiano ed europeo. All’Eczacıbaşı Peron Istanbul troverà un ambiente nuovo e una squadra che le affida un posto di rilievo nel proprio progetto. Per l’attaccante sarà una prova: portare in un altro campionato la continuità realizzativa e l’efficacia al servizio mostrate in A1.

Il passaggio di Antropova in Turchia ha anche un risvolto per la Nazionale. Agli Europei Velasco l’ha schierata in banda accanto a Sylla, con Paola Egonu opposta, trovando così spazio contemporaneamente per due delle sue attaccanti più potenti. Nel roster dell’Eczacıbaşı Antropova è invece indicata come opposta. L’esperienza di club e quella azzurra potrebbero quindi continuare a chiederle compiti differenti: un aspetto interessante da seguire in vista dei prossimi impegni dell’Italia.

In Serie A1 resta Egonu, ancora al Vero Volley Milano. Con lei ci saranno la capitana azzurra Anna Danesi ed Eleonora Fersino, libero titolare agli Europei. Milano riunisce dunque tre elementi del sestetto utilizzato da Velasco, pur avendo perso Orro e Sylla nel corso dell’estate precedente. In palleggio, tra le azzurre, il campionato italiano potrà contare su Carlotta Cambi, confermata all’Igor Gorgonzola Novara.

A Conegliano proseguono le stagioni di Sarah Fahr e Merit Adigwe. La centrale è uno dei punti fermi delle Pantere, mentre la giovane opposta avrà ancora la possibilità di crescere in un organico abituato a competere per tutti i titoli. Linda Nwakalor rimane invece a Scandicci: dopo la partenza di Antropova, sarà lei a rappresentare nella Savino Del Bene il gruppo delle convocate da Velasco per l’Europeo. Chieri avrà due azzurre: la schiacciatrice Stella Nervini e il libero Ilaria Spirito. Nervini continua il proprio percorso in una squadra che le ha dato spazio e responsabilità, mentre Spirito porta esperienza in seconda linea. Gaia Giovannini giocherà a Vallefoglia, come Loveth Omoruyi, a cui l’infortunio al ginocchio ha tolto la possibilità di essere convocata per gli Europei, e Denise Meli a Bergamo. Sono destinazioni che mostrano quanto il gruppo della Nazionale sia distribuito nel campionato: non soltanto tra le formazioni che puntano allo scudetto, ma anche in piazze dove le azzurre possono avere un ruolo centrale nel gioco della propria squadra.

La Serie A1 conserverà undici delle quattordici giocatrici portate da Velasco agli Europei 2026. A catturare l’attenzione saranno però anche i confronti di Istanbul. Orro e Sylla hanno scelto di continuare la loro esperienza turca, Antropova ne comincia una nuova: tre percorsi diversi che si incroceranno in uno dei campionati più competitivi del mondo. Per chi segue le azzurre durante l’anno, alle sfide tra Milano, Conegliano, Novara, Scandicci e le altre piazze italiane si aggiungono quelle tra Fenerbahçe, Galatasaray ed Eczacıbaşı.