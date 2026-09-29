Volley femminile, come sono cambiate le squadre per la stagione 2026-2027: arrivi e partenze dal mercato

Quattordici squadre, sette file e una posizione che tutte vorrebbero occupare. La Serie A1 femminile 2026-2027 si presenta come una griglia di partenza: davanti c’è chi difende lo scudetto, subito dietro chi ha investito per sottrarglielo. L’ordine delle file è una valutazione alla vigilia, basata sulle rose e sui movimenti di mercato.

Prima fila – Conegliano e Milano

Conegliano ha scelto la continuità. Daniele Santarelli ritrova Asia Wolosz, Isabelle Haak, Gabi, Zhu Ting, Sarah Fahr e Monica De Gennaro: l’ossatura della squadra campione d’Italia resta intatta. Le novità maggiori riguardano il centro, dove gli arrivi di Raphaela Folie, Anastasia Cekulaev e Linda Manfredini compensano anche la partenza di Marina Lubian. Yao Di offre un’alternativa di alto livello in regia. Cambiano alcune interpreti della rotazione, ma le Pantere conservano intese e gerarchie che le rendono ancora la squadra da battere.

CONEGLIANO: Alzatrici: Asia Wolosz, Yao Di. Opposte: Isabelle Haak, Merit Adigwe. Schiacciatrici: Gabi, Zhu Ting, Fatoumatta Sillah, Anna Piovesan. Centrali: Sarah Fahr, Raphaela Folie, Anastasia Cekulaev, Linda Manfredini. Liberi: Monica De Gennaro, Elena Arici. Tecnico: Daniele Santarelli.

Milano risponde confermando Paola Egonu, Anna Danesi, Eleonora Fersino e gran parte del nucleo delle ultime stagioni, ma cambia la guida tecnica: Gianlorenzo Blengini ha preso il posto di Stefano Lavarini. Sono partite Elena Pietrini e Vita Akimova; sono arrivate, tra le altre, Yoshino Sato, Binto Diop e Giulia Gennari. Blengini dovrà trovare la migliore distribuzione delle responsabilità offensive e dare stabilità alla ricezione, perché le rivali proveranno ancora a concentrare il muro su Egonu.

MILANO: Alzatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari. Opposte: Paola Egonu, Binto Diop. Schiacciatrici: Khalia Lanier, Rebecca Piva, Yoshino Sato, Valeria Vázquez Gómez. Centrali: Anna Danesi, Hena Kurtagić, Benedetta Sartori, Aida Dautova. Liberi: Eleonora Fersino, Virginia Di Napoli. Tecnico: Gianlorenzo Blengini.

Seconda fila – Scandicci e Novara

Scandicci affronta la trasformazione più rilevante tra le grandi. La partenza di Ekaterina Antropova toglie a Marco Gaspari un riferimento in attacco e al servizio; sono uscite anche Brenda Castillo, Sarah Franklin e Camilla Weitzel. Gli arrivi di Kiera Van Ryk, Lise Van Hecke, Julia Bergmann e Maja Aleksić offrono nuove possibilità, mentre Maja Ognjenović, Caterina Bosetti e Avery Skinner garantiscono continuità. Il talento è abbondante: la sfida sarà costruire rapidamente un sistema in cui i nuovi terminali condividano i palloni decisivi.

SCANDICCI: Alzatrici: Maja Ognjenović, Chidera Eze. Opposte: Kiera Van Ryk, Lise Van Hecke. Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Avery Skinner, Julia Bergmann, Sofia D’Odorico. Centrali: Linda Nwakalor, Emma Graziani, Sara Alberti, Maja Aleksić. Liberi: Martina Armini, Imma Sirressi. Tecnico: Marco Gaspari.

Novara riparte da Tatiana Tolok, Carlotta Cambi, Britt Herbots e Lina Alsmeier, ma cambia panchina: Massimo Barbolini è tornato alla guida della Igor dopo l’uscita di Lorenzo Bernardi. La partenza di Mayu Ishikawa modifica l’equilibrio delle bande; Kaja Grobelna amplia invece le scelte in posto due. Con Julia Kudiess, Phoebe Awoleye e Benedetta Bartolini è stato ridisegnato il reparto centrale. Novara ha mantenuto una base offensiva importante, ma dovrà amalgamare parecchi nuovi elementi.

NOVARA: Alzatrici: Carlotta Cambi, Giulia Carraro. Opposte: Tatiana Tolok, Kaja Grobelna, Emilia Weske. Schiacciatrici: Britt Herbots, Lina Alsmeier, Elena Perinelli. Centrali: Sara Bonifacio, Federica Squarcini, Phoebe Awoleye, Benedetta Bartolini, Julia Kudiess. Liberi: Giulia De Nardi, Ilenia Moro. Tecnico: Massimo Barbolini.

Terza fila – Chieri e Vallefoglia

Chieri conserva Sarah van Aalen, Anett Németh, Stella Nervini, Anna Gray e Ilaria Spirito. Nicola Negro può quindi lavorare su intese già consolidate, inserendo un acquisto significativo come Marina Lubian e nuove soluzioni sulle bande con Logan Eggleston e Reagan Cooper. Le partenze di Sara Alberti e Alice Degradi richiedono qualche adattamento, ma la squadra piemontese sembra attrezzata per restare stabilmente nella fascia alta e provare ad avvicinare le prime quattro.

CHIERI: Alzatrici: Sarah van Aalen, Corina Glaab. Opposte: Anett Németh, Marina Giacomello. Schiacciatrici: Stella Nervini, Reagan Cooper, Logan Eggleston, Abagayle Guezen. Centrali: Anna Gray, Marina Lubian, Yasmina Akrari, Katja Eckl, Britte Stuut. Liberi: Ilaria Spirito, Alessia Regoni. Tecnico: Nicola Negro.

Vallefoglia aveva costruito parte del proprio progetto attorno a Loveth Omoruyi, ma l’infortunio della schiacciatrice ha imposto un intervento sul mercato: è arrivata Alexandra Frantti. Andrea Pistola riparte inoltre da Erblira Bici, Gaia Giovannini e Chiara De Bortoli, affidando la regia alla nuova arrivata Jenna Gray. La Megabox può essere competitiva contro avversarie di alta classifica, anche se parte alle spalle delle principali candidate allo scudetto.

VALLEFOGLIA: Alzatrici: Jenna Gray, Ulrike Bridi. Opposte: Erblira Bici, Lara Davidovic. Schiacciatrici: Alexandra Frantti, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Tai Bierria, Alessia Bolzonetti. Centrali: Sonia Candi, Elizaveta Kochurina, Lucía Varela Gómez. Liberi: Chiara De Bortoli, Sophie Blasi. Tecnico: Andrea Pistola.

Quarta fila – Bergamo e Busto Arsizio

Bergamo ha cambiato molti volti. Sono partite Linda Manfredini, Chidera Eze, Emilia Weske e altre protagoniste della passata stagione; attorno alle conferme di Kendall Kipp e Denise Meli sono arrivate Elena Pietrini, Lena Stigrot, Adelina Ungureanu, Federica Carletti e Silke Van Avermaet. Marcello Cervellin dispone di parecchio talento sulle bande, ma il rendimento della squadra dipenderà dalla velocità con cui un gruppo quasi ricostruito troverà equilibrio.

BERGAMO: Alzatrici: Safa Allaoui, Ilaria Battistoni. Opposte: Kendall Kipp, Maria Teresa Bassi. Schiacciatrici: Elena Pietrini, Lena Stigrot, Adelina Ungureanu, Federica Carletti, Erika Esposito. Centrali: Denise Meli, Silke Van Avermaet, Giada Agazzi, Maria Adelaide Babatunde. Liberi: Juliette Gelin, Anna Rocca. Tecnico: Marcello Cervellin.

Busto Arsizio mantiene Melanie Parra e Nanami Seki, affiancando loro un gruppo ricco di prospettive. Miku Akimoto, Leana Grozer e Yukiko Wada sono tra le novità più interessanti di una squadra che ha salutato, fra le altre, Carter Booth, Alessia Gennari e Valentina Diouf. Monika Brancuská, pur presente tra gli arrivi nel primo prospetto di mercato, non giocherà nella UYBA: si è trasferita al VakıfBank. Enrico Barbolini dovrà trovare continuità con un organico giovane e profondamente modificato.

BUSTO ARSIZIO: Alzatrici: Nanami Seki, Asia Spaziano. Opposte: Ajack Malual, Yukiko Wada. Schiacciatrici: Melanie Parra, Valeria Battista, Miku Akimoto, Leana Grozer. Centrali: Alice Torcolacci, Dalila Marchesini, Maia Monaco, Matilde Munarini. Liberi: Francesca Parlangeli, Federica Pelloni. Tecnico: Enrico Barbolini.

Quinta fila – Firenze e Cuneo

Firenze cambia allenatore e buona parte del proprio attacco. Alessandro Orefice prende il posto di Federico Chiavegatti; sono uscite Vanja Bukilić, Jolien Knollema e Francesca Villani. Bianca Cugno, Caitie Baird e Paulina Damaske saranno tra le principali responsabili dei punti, mentre Jennifer Boldini arriva in regia. Il Bisonte dovrà stabilire presto le proprie gerarchie per non pagare nella prima parte di stagione il peso di tanti cambiamenti.

FIRENZE: Alzatrici: Jennifer Boldini, Beatrice Agrifoglio. Opposte: Bianca Cugno, Viktoriia Lokhmanchuk. Schiacciatrici: Caitie Baird, Paulina Damaske, Alice Tanase, Aneta Zojzi. Centrali: Nausica Acciarri, Sara Caruso, Federica Piacentini. Liberi: Sofia Valoppi, Giulia Fanfani. Tecnico: Alessandro Orefice.

Cuneo conserva un riferimento prezioso come Noemi Signorile, insieme a Masa Pucelj, Ela Koulisiani e Linda Magnani. L’uscita di Binto Diop apre però una questione in posto due: Lisania Grafort e Francesca McBride sono chiamate a raccoglierne l’eredità. Fabio Tisci dovrà integrare anche molte nuove schiacciatrici. La qualità del cambio palla sarà decisiva per affrontare con maggiore tranquillità gli scontri diretti.

CUNEO: Alzatrici: Noemi Signorile, Laura Pasquino. Opposte: Lisania Grafort, Francesca McBride. Schiacciatrici: Masa Pucelj, Elena Baka, Bianca Cucu, Anna Tikhomirova. Centrali: Ela Koulisiani, Sofia Ferrarini, Ludovica Guidi. Liberi: Linda Magnani, Carola Bonafede. Tecnico: Fabio Tisci.

Sesta fila – San Giovanni in Marignano e Macerata

San Giovanni in Marignano trattiene Martina Bracchi, Alice Nardo e Sara Panetoni, ma rinnova molti ruoli. Anna Adelusi e Pelin Eroktay si contenderanno spazio da opposte, mentre Rachele Morello e Anita Bagnoli arrivano in regia. Gli innesti sono numerosi e offrono a Massimo Bellano possibilità differenti; la prima sfida sarà trasformarle in un sistema di gioco riconoscibile.

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Alzatrici: Rachele Morello, Anita Bagnoli. Opposte: Anna Adelusi, Pelin Eroktay. Schiacciatrici: Martina Bracchi, Alice Nardo, Dominika Giuliani, Jessica Rivero. Centrali: Dalia Wilson, Margherita Brandi, Veronica Costantini, Magdaléna Jehlářová. Liberi: Sara Panetoni, Rebecca Scialanca. Tecnico: Massimo Bellano.

Macerata riparte da Valerio Lionetti e da alcune conferme importanti, fra cui Asia Bonelli, Clara Decortes e Nicole Piomboni. Il mercato ha portato Beatrice Gardini, Roberta Carraro, Alessia Mazzaro e Mikaela Stoyanova, ma ha anche modificato in profondità i reparti delle centrali e delle bande. La continuità della guida tecnica può aiutare la squadra a integrare più rapidamente le nuove arrivate.

MACERATA: Alzatrici: Asia Bonelli, Roberta Carraro. Opposte: Clara Decortes, Mikaela Stoyanova. Schiacciatrici: Nicole Piomboni, Beatrice Gardini, Susan Schut. Centrali: Alessia Mazzon, Alessia Mazzaro, Bianca Farriol, Chiara Landucci. Liberi: Giorgia Caforio, Melissa Tesi. Tecnico: Valerio Lionetti.

Settima fila – Talmassons e Brescia

Talmassons si presenta in A1 puntando sulla continuità del gruppo. Fabio Parazzoli ritrova Giorgia Frosini, Francesca Scola ed Efrosyni Bakodimou; Julie Lengweiler e Leonarda Grabić aggiungono opzioni in banda, mentre Dana Schmit amplia le scelte in regia. Conoscersi già può essere un vantaggio nelle prime giornate, quando ogni punto negli scontri diretti avrà un peso particolare.

TALMASSONS: Alzatrici: Francesca Scola, Dana Schmit. Opposte: Giorgia Frosini, Amélie Vighetto. Schiacciatrici: Efrosyni Bakodimou, Aurora Rossetto, Leonarda Grabić, Julie Lengweiler. Centrali: Karin Barbazeni, Islam Gannar, Liset Herrera Blanco. Liberi: Aurora Cassan, Alessandra Mistretta. Tecnico: Fabio Parazzoli.

Brescia ha protetto il nucleo della promozione, confermando Caterina Schillkowski, Júlia Kavalenka, Rossella Olivotto e Beatrice Parrocchiale. Valentina Bartolucci, Kalina Veneva e Andrea Mihaljević sono tra gli innesti chiamati ad alzare il livello della squadra per la massima serie. Matteo Solforati avrà bisogno di punti dalle nuove arrivate senza perdere la compattezza che ha accompagnato Brescia fino all’A1.

BRESCIA: Alzatrici: Caterina Schillkowski, Valentina Bartolucci. Opposte: Júlia Kavalenka, Andrea Mihaljević. Schiacciatrici: Giorgia Amoruso, Oleksandra Bytsenko, Anđelka Novosel, Kalina Veneva. Centrali: Dalila Modestino, Rossella Olivotto, Božica Marković. Liberi: Beatrice Parrocchiale, Paola Ruggieri. Tecnico: Matteo Solforati.