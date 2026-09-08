Volley femminile, Brasile super favorito ai Campionati Sudamericani con pass olimpico. L’Italia osserva per la testa del ranking

Nelle ultime due settimane si sono disputati quattro Campionati Continentali di volley femminile: la Turchia ha vinto in Europa, il Canada ha primeggiato in Nordamerica, la Thailandia ha sbalordito in Asia e l’Egitto ha avuto la meglio in Africa. Le quattro squadre menzionate hanno anche conquistato il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, a cui gli USA erano già qualificati in virtù di Paese ospitante. Per chiudere l’attività delle Nazionali in questa stagione, bisogna attendere il verdetto dei Campionati Sudamericani, che incominciano nella giornata odierna a Rio de Janeiro.

Il Brasile padrone di casa partirà con tutti i favori del pronostico: le verdeoro puntano a giganteggiare al Maracanazinho, dopo aver perso la semifinale degli ultimi Mondiali contro l’Italia e l’atto conclusivo della recente Nations League contro la Turchia. La corazzata di Zè Roberto non ha oggettivamente rivali nella sua area geografica: soltanto l’Argentina potrebbe creare qualche piccolo grattacapo, il Perù è ben lontano dai fasti di un tempo, mentre la Colombia, il Cile e il Venezuela sono nettamente più attardate dal punto di vista tecnico e non rappresenteranno delle avversarie degne di nota.

Si disputerà un round robin aperto a sei squadre, in modo che ogni formazione affronti le altre cinque una volta sola. Al termine del girone unico si stilerà la classifica e la prima in graduatoria verrà incoronata Campionessa del Sudamerica e sarà premiata con il tagliando a cinque cerchi. L’Italia osserverà questa manifestazione: le azzurre svettano in testa al ranking FIVB con 455,25 punti e hanno un lauto vantaggio nei confronti del Brasile (secondo con 403,61 punti), ma se le verdeoro inanelleranno vittorie schiaccianti di fronte al proprio pubblico, allora potrebbero accorciare il divario (non abbastanza da operare il sorpasso).