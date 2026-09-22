Volley, Europei 2026: Leon devastante, la Polonia spazza via la Germania e vola in semifinale

La Polonia non lascia scampo alla Germania e conquista con autorità la semifinale degli Europei di volley maschile. All’Arena 8888 di Sofia la formazione di Nikola Grbic si impone 3-0 (25-23, 25-17, 25-17) in appena 76 minuti, al termine di un quarto di finale controllato praticamente dall’inizio alla fine. Dopo un primo set combattuto, i polacchi prendono nettamente il sopravvento, trascinati da una prova di altissimo livello di Wilfredo Leon, tenuto a riposo da Grbic nelle ultime partite e tornato protagonista nel momento decisivo: 17 punti con uno straordinario 77% in attacco. La Polonia affronterà in semifinale la vincente di Slovenia-Belgio.

Il primo set è l’unico nel quale la Germania riesce realmente a tenere testa alla Polonia. I biancorossi partono meglio e passano avanti 8-6, poi Leon e compagni aumentano il vantaggio fino al 16-12. I tedeschi, però, non escono dalla partita e riescono progressivamente a ricucire: dal 21-19 si arriva a un finale punto a punto. La Polonia trova maggiore continuità in attacco, chiudendo il parziale con il 62% offensivo, e sul 24-23 sfrutta l’occasione per imporsi 25-23. Leon è già un fattore, mentre la Germania spreca troppo al servizio con sei errori.

Il secondo parziale cambia decisamente volto. La Polonia prende immediatamente il controllo sull’8-4, sfrutta le difficoltà tedesche e scappa sul 16-10. La Germania non riesce più ad avvicinarsi: il divario cresce fino al 21-12 e soltanto nel finale i tedeschi rendono meno pesante il passivo. I polacchi continuano a viaggiare su percentuali elevate, con 15 attacchi vincenti, mentre la Germania si ferma al 38% offensivo. Il 25-17 vale il 2-0 e mette Grbic e i suoi a un passo dalla semifinale.

La Germania prova a giocarsi il tutto per tutto nel terzo set e vive il proprio momento migliore. Röhrs e compagni partono forte e volano 8-4, mettendo per la prima volta sotto pressione la Polonia. I tedeschi mantengono un minimo vantaggio fino al 16-15, ma da quel momento la partita cambia completamente. La squadra di Grbic alza improvvisamente il ritmo, sorpassa e con un parziale devastante si porta sul 21-17. La Germania non segna più: la Polonia infila dieci punti contro uno dal 15-16 e chiude ancora 25-17, completando il 3-0.

I numeri fotografano la superiorità polacca: 61% complessivo in attacco contro il 43% della Germania, 48 attacchi vincenti contro 36 e appena due errori offensivi nell’intero incontro. Il protagonista è Wilfredo Leon con 17 punti e 17 attacchi vincenti su 22, una prestazione offensiva di enorme spessore. Bartlomiej Boladz aggiunge 13 punti con il 54%, mentre Szymon Jakubiszak ne firma 9 con un eccellente 7 su 8 in attacco. Alla Germania non bastano i 12 punti di Erik Röhrs e gli 11 di Tobias Brand. La Polonia vola così in semifinale e attende ora la vincente di Slovenia-Belgio.