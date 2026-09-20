Volley, Cuba si qualifica alle Olimpiadi! Grande ritorno a Los Angeles 2028, Canada deluso

Cuba si è qualificata al torneo di volley maschile che animerà le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La compagine caraibica ha staccato il pass per i Giochi grazie alla vittoria conseguita nel torneo di qualificazione NORCECA, l’evento che ha fatto seguito ai Campionati Nord-Centro Americani e che metteva in palio un tagliando per la rassegna a cinque cerchi, alla pari dei tornei continentali che si stanno disputando in giro per il mondo.

La formazione guidata dal CT Jesus Cruz ha sconfitto il Canada per 3-1 (25-21; 25-23; 23-25; 25-22) nella finale andata in scena a Moncton (Canada), sotto l’impulso di due attaccanti di grido come Yant Herrera (25 punti) e Miguel Lopez (22 punti) e di un servizio decisamente martellante, che ha mandato in crisi Stephen Maar (22 punti) e compagni. Cuba tornerà alle Olimpiadi dopo aver saltato le edizioni di Tokyo 2020 e Parigi 2024, l’ultima partecipava risaliva a Rio 2016, quando concluse in undicesima posizione.

Al momento si sono qualificate anche gli USA (Paese organizzatore) e il Giappone (vincitore dei Campionati Asiatici), stasera farà festa la vincitrice del confronto tra Brasile e Argentina in Sudamerica, in settimana toccherà all’Africa e sabato prossimo conosceremo i Campioni d’Europa che potranno prenotare il volo per la California. Tre pass verranno messi in palio ai Mondiali 2027, gli ultimi tre tagliandi verranno elargiti in base al ranking FIVB aggiornato dopo la Nations League 2028.