Volley, cosa cambia per l’Italia con la sconfitta della Slovenia: scenario stravolto per classifica e tabellone

Agli Europei di volley 2026 si è materializzata una grande sorpresa. Nel girone A dell’Italia, la Slovenia è stata sconfitta per 1-3 dalla Grecia (18-25, 25-19, 23-25, 20-25). Si tratta di un risultato che cambia completamente gli scenari non solo per la classifica del raggruppamento, ma potrebbe anche avere risvolti (non necessariamente positivi) per il tabellone ad eliminazione diretta.

Partiamo da un presupposto. Da regolamento, in caso di parità tra due squadre, vengono presi in considerazione nell’ordine i seguenti criteri: numero di partite vinte, punti, quoziente set, quoziente punti, scontri diretti. Al momento l’Italia è al comando del girone con 3 vittorie, 9 punti ed un quoziente set di 9. Segue la Cechia, con un punto in meno rispetto agli azzurri (8), ma a parità di successi. La Slovenia è terza con 2 vittorie, 6 punti ed un quoziente set di 2,333.

Insomma, l’Italia si è messa nella condizione di poter concludere la fase iniziale al primo posto anche perdendo lo scontro diretto con la Slovenia (con quale punteggio, però, lo sapremo solo nei prossimi giorni: di sicuro 2-3). Chiaramente a patto di superare questa sera alle 21.05 la Cechia in quello che si è tramutato in un autentico scontro diretto per la vetta.

GLI SCENARI PER IL TABELLONE DEGLI EUROPEI DI VOLLEY 2026

Il tabellone ad eliminazione diretta è stato pensato in un modo tale per cui, nelle sfide da dentro o fuori, rivedremo diversi match già disputati durante la fase a girone. Se, ad esempio, l’Italia dovesse concludere in testa il gruppo A, affronterebbe la quarta del gruppo C agli ottavi, ovvero una tra Finlandia, Belgio, Danimarca e persino Serbia, che sta faticando tantissimo. Ai quarti potrebbe poi ritrovare la terza del proprio girone, dunque proprio Cechia o Slovenia!

Senza girarci troppo attorno, la Slovenia rappresenta la minaccia principale per l’Italia nell’ipotetica strada verso la finale. Parliamo di una squadra reduce dal bronzo in Nations League (dove gli azzurri si erano fermati ai quarti di finale contro gli USA), che può contare su stelle del calibro di Rok Mozic e Jan Kozamernik, oltre all’intramontabile Tine Urnaut. L’Italia affronterà la Slovenia nell’ultima sfida del girone giovedì 17 settembre alle 21.05. Con la possibilità, eventualmente, di ritrovarsela di nuovo di fronte o ai quarti (se arriverà terza) o in semifinale (se seconda).