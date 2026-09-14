Volley, cosa cambia per l’Italia con la sconfitta della Serbia: rischio ottavo di ferro agli Europei

La Finlandia ha sconfitto ieri la Serbia con un netto 3-0 negli Europei 2026 di volley maschile, rimescolando le gerarchie nel Girone C, quello che incrocerà il Gruppo A, nel quale ieri ha già staccato il pass per gli ottavi l’Italia, che attende ora di conoscere il nome della prima avversaria nella fase ad eliminazione diretta.

Nel Gruppo C la Finlandia comanda con 3 vittorie ed 8 punti davanti alla Danimarca, seconda con 2 vittorie e 6 punti: queste due formazioni hanno disputato 3 incontri. Le altre invece, hanno giocato solo due partite: il Belgio è terzo con 1 vittoria e 4 punti, la Serbia è quarta con 1 vittoria e 3 punti, Paesi Bassi ed Estonia sono a zero.

Nel Girone A, invece, l’Italia domina con 3 vittorie e 9 punti, precedendo la Slovenia, seconda con 2 vittorie e 6 punti, e la Cechia, terza con 2 vittorie e 5 punti. Segue la Svezia, quarta con 1 punto in 3 partite, mentre sono ancora ferme a quota zero sia la Slovacchia che la Grecia.

Negli ottavi di finale le squadre provenienti dal Girone A incroceranno quelle qualificate dal Girone C: le prime classificate affronteranno le quarte, mentre le seconde incontreranno le terze. Il rimescolamento delle gerarchie nel Girone C potrebbe portare ad un accoppiamento ostico già negli ottavi per gli azzurri.