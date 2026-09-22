Volley, come procedono le qualificazioni alle Olimpiadi? Agli Europei e agli Africani due pass, 4 squadre già ammesse

Quattro squadre si sono già qualificate al torneo di volley maschile che animerà le Olimpiadi di Los Angeles 2028: gli USA in qualità di Paese ospitante; il Giappone, forte di trionfo ai recenti Campionati Asiatici; Cuba, capace di battere il Canada nella finale del torneo di qualificazione NORCECA (Nord-Centro America); il Brasile, dominatore ai Sudamericani con tanto di 3-0 rifilato all’Argentina nel match risolutore del girone unico. La prima finestra utile per staccare il pass a cinque cerchi si sta per chiudere e all’appello mancano due tagliandi da assegnare, che verranno conquistati dai Campioni d’Africa e dai Campioni d’Europa.

Le due Nazionali che vinceranno si qualificheranno alla prossima edizione dei Giochi, i riflettori saranno puntati su Tunisi nella giornata di giovedì 24 settembre e su Milano nella serata di sabato 26 settembre. In terra africana si è arrivati alle semifinali, con la clamorosa eliminazione dell’Egitto per mano dell’Algeria: la Tunisia padrona di casa partirà con i favori del pronostico contro il Marocco, mentre l’Algeria sembra avere un potenziale maggiore del Camerun, anche se si preannuncia un match molto tirato.

Nel Vecchio Continente si devono disputare i quarti di finale: l’Italia affronterà la Finlandia per meritarsi il confronto con la vincente della partita tra la Francia e la Romania (gli azzurri e i transalpini sono sulla carta le favorite della vigilia), mentre la Polonia attende la Germania per poi incrociare chi avrà la meglio tra Belgio e Slovenia (i biancorossi sono tra le formazioni più accreditate per alzare al cielo il trofeo). Sabato sera avremo il quadro delle prime sei qualificate alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Quali saranno le altre occasioni a disposizione? Tre pass verranno messi in palio ai Mondiali 2027: le tre squadre meglio piazzate, non ancora qualificate ai Giochi, potranno fare festa. Per gli ultimi tre tagliandi si seguirà il ranking FIVB aggiornato al termine della Nations League 2028.