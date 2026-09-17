Volley, come cambia il tabellone dell’Italia con la netta vittoria del Belgio sulla Serbia

Continua a prendere forma il tabellone a eliminazione diretta dei Campionati Europei di volley maschile 2026, quando mancano ormai poche partite al termine della fase a gironi. In attesa dello scontro diretto di stasera contro la Slovenia, andiamo a scoprire dunque quale sarebbe il possibile cammino dell’Italia dagli ottavi in poi in caso di primo o secondo posto nel gruppo A dopo la netta vittoria del Belgio sulla Serbia per 3-0.

Se gli azzurri dovessero vincere la Pool A troverebbero al prossimo turno la Danimarca (quarta nel gruppo C) per poi incrociare ai quarti di finale la vincente dell’ottavo tra Belgio (seconda del girone C) e Grecia (terza classificata nel nostro raggruppamento). All’orizzonte ci sarebbe poi un’ipotetica semifinale con ogni probabilità contro Francia o Ucraina.

In caso di netta sconfitta al PalaPanini di Modena contro gli sloveni, l’Italia chiuderebbe invece il round robin in seconda piazza e verrebbe inserita nella parte bassa del tabellone affrontando agli ottavi la Serbia (terza del gruppo C) e a seguire la vincente del match tra Finlandia (imbattuta in casa nella Pool C di Tampere) e Cechia (quarta nel girone A). I campioni del mondo in carica entrerebbero poi eventualmente in rotta di collisione con Polonia o Bulgaria in semifinale.

Ricordiamo che i ragazzi guidati dal CT Fefè De Giorgi giocheranno l’ottavo e l’eventuale quarto di finale della rassegna continentale tra le mura amiche del PalaVela di Torino, mentre semifinali e finali si terranno presso il Forum di Assago.