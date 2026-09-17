Volley, come cambia il tabellone con primo o secondo posto nel girone. Fondamentale evitare la Serbia

L’Italia conoscerà questa sera il proprio destino agli Europei di volley: gli azzurri si giocheranno il primo posto nel girone con la Slovenia e l’esito dell’incontro influenzerà non soltanto l’accoppiamento degli ottavi di finale, ma anche il percorso fino ai quarti.

Gli azzurri, infatti, con il primo posto nel Girone A andrebbero ad incrociare la quarta classificata del Girone C, che sarà certamente la Danimarca, mentre in caso di secondo posto andrebbero ad incontrare agli ottavi di finale la terza della Pool C, quindi Serbia o Belgio.

La Serbia è comunque indebolita rispetto al passato, ma sarebbe comunque bene evitarla anche più avanti: qualora i balcanici dovessero chiudere al terzo posto, con l’Italia prima nella Pool A, infatti, i serbi non potrebbero incontrare gli azzurri neppure nei quarti di finale.

Con l’Italia prima e vittoriosa sulla Danimarca agli ottavi, infatti, nei quarti di finale arriverebbe l’accoppiamento con la vincente della sfida tra la seconda del Girone C e la terza della Pool A, ovvero da una parte Finlandia (poco probabile), Belgio o Serbia, e dall’altra Cechia o Grecia.