Volley, che scalata di Pardo Mati a suon di muri! Le statistiche degli Europei, Romanò prolifico

Giornata di riposo agli Europei 2026 di volley maschile, che riprenderanno sabato 19 settembre con la disputa dei primi ottavi di finale. Ieri sera si è conclusa la fase a gironi, che ha delineato il tabellone della fase a eliminazione e tutti gli incroci verso l’atto conclusivo della rassegna continentale, previsto sabato 26 settembre a Milano, dove verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Dopo la disputa di cinque partite per ogni Nazionale, è il momento giusto per dare uno sguardo alle varie statistiche. Il miglior marcatore è il bulgaro Aleksandar Nikolov, capace di mettere a segno 117 punti e di distanziare l’olandese Silvester Meijs (99, già eliminato) e i belgi Ferre Reggers (96) e Sam Deroo (94). Tra le fila italiane, il pallavolista più prolifico è risultato il bomber Yuri Romanò, autore di 78 punti, seguito a distanza da Daniele Lavia (58).

L’ucraino Oleh Plotnytskyi sta facendo la differenza al servizio (19 ace), con un piccolo margine nei confronti del bulgaro Simeon Nikolov (14) e del finlandese Luka Marttila (14). Il miglior azzurro dai nove metri è sempre Romanò, capace di mettere a segno 10 punti diretti dalla linea dei nove metri e di occupa la sesta posizione nel fondamentale.

Il nostro centrale Pardo Mati è ormai diventato titolare e ha messo a segno ben 14 muri-punto, salendo al sesto posto nella graduatoria delle stampatone, dove campeggia il belga Martijn Colson (22) davanti al danese Rasmus Mikelsons (17), al bulgaro Aleks Grozdanov (16) e all’estone Alex Saaremaa (16).