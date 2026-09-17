Volley, cambia di nuovo tutto per l’Italia! La sconfitta della Finlandia rivoluziona il tabellone

La Finlandia ha perso a sorpresa contro l’Estonia, cedendo al tie-break di fronte ai 9.800 spettatori che hanno gremito la Nokia Arena di Tampere. I padroni di casa avevano vinto le prime quattro partite della fase a gironi agli Europei 2026 di volley maschile, regolando la Serbia, il Belgio, la Danimarca e i Paesi Bassi, presentandosi all’ultima sfida da grandi favoriti contro i già eliminati baltici, che non avevano nulla da chiedere se non la volontà di chiudere con una bella prestazione.

I nordici hanno avuto la meglio nel primo set, hanno ceduto la seconda e la terza frazione, sono riusciti a pareggiare e a trascinare la contesa al tie-break, ma sotto per 9-10 sono crollati al cospetto degli avversari, capaci di imporsi per 3-2 (22-25; 25-21; 25-22; 20-25; 15-11). La Finlandia ha così chiuso la Pool C al secondo posto (4 vittorie, 11 punti) alle spalle del Belgio (4 successi, 13 punti) e questo risultato interessa da vicino l’Italia in vista della fase a eliminazione diretta.

Il tabellone degli azzurri nella rassegna continentale è stato rivoluzionato dal riscontro emerso a Tampere, regalando alla nostra Nazionale un cammino differente rispetto a quello che si poteva attendere nel primo pomeriggio. I Campioni del Mondo hanno conquistato il primo posto nella Pool A e si trasferiranno a Torino per disputare l’ottavo di finale contro la quarta forza della Pool C, che sarà la Danimarca: i nordici hanno fatto tremare la Serbia (in vantaggio per 2-0, prima di subire la rimonta) e hanno battuto l’Olanda e l’Estonia, non andranno sottovalutati, ma i ragazzi del CT Fefé De Giorgi partiranno con i favori del pronostico.

Ai quarti di finale, invece, l’Italia affronterebbe la vincente del confronto tra la Finlandia e la Grecia (terza nel girone di Modena): all’orizzonte, dunque, una replica contro gli ellenici (capaci di battere la Slovenia e che fecero sudare gli azzurri nel match di sabato scorso) oppure un testa a testa con i nordici, indubbiamente da prendere con le pinze per quanto visto durante l’ultima settimana.

Quale sarebbe la semifinale? Simone Giannelli e compagni affronterebbero la compagine capace di emergere dallo spicchio che prevede Belgio-Cechia e Slovenia-Serbia. Le altre annunciate favorite della vigilia sono finite nella parte bassa del tabellone: Polonia (ottavo con la Lettonia), Francia (primo turno con il Portogallo), Ucraina (ripresa con la Romania) e Bulgaria (incrocio con la Germania) si contenderanno l’altro posto per la finale di Milano.