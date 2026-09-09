Volley, Bulgaria subito dominante agli Europei. Colpo della Lettonia contro la Romania

La Bulgaria non sbaglia davanti al grande pubblico di Sofia, la Lettonia piazza invece il primo colpo pesante a Cluj-Napoca. Le prime due partite degli Europei maschili regalano un successo netto e uno decisamente più combattuto: la squadra di Gianlorenzo Blengini travolge 3-0 la Macedonia del Nord, trascinata da un Aleksandar Nikolov già in grande condizione, mentre i lettoni superano 3-1 la Romania padrona di casa, aggiudicandosi sul filo di lana due set nei quali si erano trovati sotto 21-19. Due risultati differenti per andamento, con Bulgaria e Lettonia che mettono subito in cassaforte la prima vittoria della loro rassegna continentale.

La Bulgaria apre nel migliore dei modi il proprio Europeo maschile, superando 3-0 la Macedonia del Nord davanti agli 8892 spettatori dell’Arena 8888 di Sofia. La squadra di Gianlorenzo Blengini si impone con i parziali di 25-17, 25-19, 25-18, mostrando grande superiorità soprattutto in attacco e al servizio.

Nel primo set i padroni di casa prendono progressivamente il controllo dopo un avvio equilibrato: dall’8-5 si passa al 16-14, poi la Bulgaria cambia passo e piazza l’allungo decisivo fino al 25-17. La Macedonia del Nord prova a reagire nella seconda frazione, parte meglio e conduce 8-5, ma la formazione di Blengini ribalta rapidamente la situazione, mette la testa avanti sul 16-15 e nel finale allarga il margine chiudendo 25-19.

Copione simile nel terzo set. Gli ospiti restano avanti nelle prime fasi, ma sul 16-13 la Bulgaria ha già ripreso il comando e da quel momento accelera definitivamente, mettendo in sicurezza la partita fino al 25-18 conclusivo.

Il grande protagonista è Aleksandar Nikolov, autore di 19 punti con 16 attacchi vincenti su 24 e il 67% di efficacia, oltre a due ace e un muro. Ottima anche la prova di Denislav Bardarov, che firma 15 punti e chiude con uno straordinario 80% in attacco. La Bulgaria termina complessivamente con il 58% offensivo, 10 ace e 6 muri. Per la Macedonia del Nord il migliore è Nikola Gjorgiev con 8 punti, mentre Aleksandar Ljaftov si ferma a 5. Gli ospiti pagano soprattutto il 34% in attacco e una ricezione positiva limitata al 38%.

La Lettonia firma il colpo a Cluj-Napoca e supera 3-1 la Romania, al termine di una sfida estremamente combattuta, con tre parziali risolti nelle battute conclusive. I lettoni si impongono 26-24, 18-25, 25-21, 26-24, riuscendo a trovare maggiore lucidità nei momenti decisivi.

Il primo set viaggia sul filo dell’equilibrio. La Romania passa avanti 16-15 e 21-19, ma non riesce a chiudere: la Lettonia ribalta il finale e si prende il parziale 26-24. Immediata la reazione dei padroni di casa, che nel secondo scappano sull’8-3 e sul 16-10, controllando il vantaggio fino al 25-18 che vale l’1-1.

La partita cambia nuovamente nel terzo set. Dopo un avvio equilibrato, la Lettonia passa dal 7-8 al 16-13 e conserva il margine, imponendosi 25-21. Ancora più combattuto il quarto parziale: i lettoni conducono 16-13, la Romania reagisce e passa avanti 21-19, ma ancora una volta spreca il vantaggio nel momento decisivo. Gli ospiti trovano il secondo 26-24 della serata e chiudono la sfida.

Sul piano individuale la Romania si aggrappa soprattutto ad Alexandru Rata, autore di 21 punti con 19 attacchi vincenti, mentre Cristian-Daniel Chitigoi ne aggiunge 17. La Lettonia distribuisce maggiormente il proprio gioco: Kristaps Smits chiude con 14 punti, Jānis Eduards Medenis con 12 e Gustavs Freimanis con 10.

Curiosamente le due squadre terminano con la stessa percentuale offensiva, 43%, ma la Lettonia trova qualcosa in più a muro, chiudendo con 13 punti contro i 10 della Romania. I padroni di casa fanno meglio in ricezione, con il 57% di positiva contro il 47%, senza però riuscire a sfruttare due finali di set nei quali erano arrivati avanti sul 21-19.