Pallavolo
Volley, Bulgaria subito dominante agli Europei. Colpo della Lettonia contro la Romania
La Bulgaria non sbaglia davanti al grande pubblico di Sofia, la Lettonia piazza invece il primo colpo pesante a Cluj-Napoca. Le prime due partite degli Europei maschili regalano un successo netto e uno decisamente più combattuto: la squadra di Gianlorenzo Blengini travolge 3-0 la Macedonia del Nord, trascinata da un Aleksandar Nikolov già in grande condizione, mentre i lettoni superano 3-1 la Romania padrona di casa, aggiudicandosi sul filo di lana due set nei quali si erano trovati sotto 21-19. Due risultati differenti per andamento, con Bulgaria e Lettonia che mettono subito in cassaforte la prima vittoria della loro rassegna continentale.
La Bulgaria apre nel migliore dei modi il proprio Europeo maschile, superando 3-0 la Macedonia del Nord davanti agli 8892 spettatori dell’Arena 8888 di Sofia. La squadra di Gianlorenzo Blengini si impone con i parziali di 25-17, 25-19, 25-18, mostrando grande superiorità soprattutto in attacco e al servizio.
Nel primo set i padroni di casa prendono progressivamente il controllo dopo un avvio equilibrato: dall’8-5 si passa al 16-14, poi la Bulgaria cambia passo e piazza l’allungo decisivo fino al 25-17. La Macedonia del Nord prova a reagire nella seconda frazione, parte meglio e conduce 8-5, ma la formazione di Blengini ribalta rapidamente la situazione, mette la testa avanti sul 16-15 e nel finale allarga il margine chiudendo 25-19.
Copione simile nel terzo set. Gli ospiti restano avanti nelle prime fasi, ma sul 16-13 la Bulgaria ha già ripreso il comando e da quel momento accelera definitivamente, mettendo in sicurezza la partita fino al 25-18 conclusivo.
Il grande protagonista è Aleksandar Nikolov, autore di 19 punti con 16 attacchi vincenti su 24 e il 67% di efficacia, oltre a due ace e un muro. Ottima anche la prova di Denislav Bardarov, che firma 15 punti e chiude con uno straordinario 80% in attacco. La Bulgaria termina complessivamente con il 58% offensivo, 10 ace e 6 muri. Per la Macedonia del Nord il migliore è Nikola Gjorgiev con 8 punti, mentre Aleksandar Ljaftov si ferma a 5. Gli ospiti pagano soprattutto il 34% in attacco e una ricezione positiva limitata al 38%.
La Lettonia firma il colpo a Cluj-Napoca e supera 3-1 la Romania, al termine di una sfida estremamente combattuta, con tre parziali risolti nelle battute conclusive. I lettoni si impongono 26-24, 18-25, 25-21, 26-24, riuscendo a trovare maggiore lucidità nei momenti decisivi.
Il primo set viaggia sul filo dell’equilibrio. La Romania passa avanti 16-15 e 21-19, ma non riesce a chiudere: la Lettonia ribalta il finale e si prende il parziale 26-24. Immediata la reazione dei padroni di casa, che nel secondo scappano sull’8-3 e sul 16-10, controllando il vantaggio fino al 25-18 che vale l’1-1.
La partita cambia nuovamente nel terzo set. Dopo un avvio equilibrato, la Lettonia passa dal 7-8 al 16-13 e conserva il margine, imponendosi 25-21. Ancora più combattuto il quarto parziale: i lettoni conducono 16-13, la Romania reagisce e passa avanti 21-19, ma ancora una volta spreca il vantaggio nel momento decisivo. Gli ospiti trovano il secondo 26-24 della serata e chiudono la sfida.
Sul piano individuale la Romania si aggrappa soprattutto ad Alexandru Rata, autore di 21 punti con 19 attacchi vincenti, mentre Cristian-Daniel Chitigoi ne aggiunge 17. La Lettonia distribuisce maggiormente il proprio gioco: Kristaps Smits chiude con 14 punti, Jānis Eduards Medenis con 12 e Gustavs Freimanis con 10.
Curiosamente le due squadre terminano con la stessa percentuale offensiva, 43%, ma la Lettonia trova qualcosa in più a muro, chiudendo con 13 punti contro i 10 della Romania. I padroni di casa fanno meglio in ricezione, con il 57% di positiva contro il 47%, senza però riuscire a sfruttare due finali di set nei quali erano arrivati avanti sul 21-19.