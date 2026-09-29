Vittoria Blasigh: “Forse fisicamente siamo inferiori ad altre squadre, ma l’Italia ha il cuore. In America ci alleniamo contro i maschi”

Nella nuova puntata di Basket Base, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, è intervenuta Vittoria Blasigh, una delle promesse del basket italiano. L’azzurra, attualmente in America, si è soffermata sull’incredibile Mondiale dell’Italia e sul suo sviluppo come giocatrice nei college americani, in attesa del ritorno da protagonista in Europa.

Le emozioni della rassegna iridata: “I Mondiali sono stati un’esperienza bellissima. Era un mio sogno far parte delle dodici. Ho cercato sempre di fare il mio ruolo e di essere pronta. Il nostro gruppo è bellissimo, le ragazze mi hanno fatto sentire subito a mio agio anche in campo. Tutto è stato un po’ più facile”.

Il match contro l’Australia: “I primi due tempi non sono stati del nostro livello. All’intervallo ci siamo dette che dovevamo dare il massimo per entrare in partita. Sapevamo che era una partita difficile. L’Australia è una squadra molto fisica. Noi abbiamo cercato di fare le nostre cose e recuperare punto dopo punto. Quando giochi partite così è anche difficile rientrare in partita. Rimane l’amaro di come è finita”.

Il percorso ai Mondiali: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra di cuore. Forse fisicamente siamo inferiori ad alcune squadre, ma ci mettiamo sempre l’anima. Questa è la forza della nostra squadra. La vittoria in apertura contro la Cechia ci ha dato fiducia. Poi contro gli USA abbiamo dimostrato di potercela giocare. Contro la Cina eravamo stanche”.

Il confronto con le giocatrici migliori: “Ho giocato contro Page, credo sia una delle più forti. Bellissimo giocare contro gente più forte e confrontarsi. Sapevamo che loro giocano un basket molto fisico e ad alta intensità. Anche qui molte volte ci alleniamo con i maschi. Qui in America giochiamo pochissimo tra noi ragazze. Il 5 contro 5 lo facciamo sempre contro ragazzi. Allenarsi con loro ti fa sempre migliorare”.

Il basket americano: “Se si vuole cambiare università, ci si inserisce in un portale. Loro poi ti contattano. È difficile capire poi da soli quale sia la migliore. Ho cambiato perché volevo andare in una Conference di livello più alto. Non mi trovavo con lo stile di gioco a Miami, cercavo un ruolo più importante soprattutto per quando tornerò in Europa. Qui è esploso il basket femminile. Caitlin Clarke ha portata tanta visibilità e adesso si nota. La NCAA viene molto seguita”.

Le conoscenze nel college: “Ho conosciuto Matteo Santoro e Chiara Pellacani. A Miami le lezioni sono obbligatorie e non ho potuto vederli molto. Loro sono persone fantastiche”.

I progetti futuri: “La WNBA è un altro sogno. È difficile da realizzare, ma ci metterò tutta me stessa. L’obiettivo sarebbe tornare in Europa, forse in Italia o Spagna. Adesso sono al quarto anno. Vedrò se rimanere anche l’anno prossimo. A gennaio prenderò una decisione. Qui mi trovo benissimo, soprattutto con gli allenatori. In spogliatoio la stessa cosa, so che c’è molto da lavorare”.

Il rapporto con Capobianco: “Andrea Capobianco ha creato un gruppo bellissimo. È una persona super anche fuori dal campo. Ti lascia tanta fiducia e ti lascia libera di giocare e dare il meglio. La prima volta che l’ho conosciuto mi è piaciuto tantissimo”.

Su cosa lavorare: “Voglio lavorare sulla velocità del rilascio del tiro e sulla lettura del gioco. Quest’anno mi aiuterà, visto anche il nostro gioco. Vorrei prendere le decisioni giuste anche in difesa. Essere leader nella squadra mi aiuterà anche in futuro”.

Tornando sull’incredibile finale di Italia-Australia: “I tre minuti finali sono stati indescrivibili. Eravamo su ogni pallone. Il mio cuore era a mille. Ero super contenta perché avevamo reagito e lottato con il cuore. In futuro queste cose ci possono aiutare. C’è stato rammarico perché potevamo iniziare in modo diverso. Ci sono voluti tre quattro giorni per ripartire”.