Villa celebra l’oro del Team Relay: “Sopperiamo alle difficoltà. Prima si forma il gruppo, poi si trovano le gambe”

Arriva la terza medaglia in tre giorni (e quest’oggi si disputeranno altre due gare) per l’Italia ai Campionati Mondiali di ciclismo su strada 2026 grazie alla vittoria nel Team Relay firmata da Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo nella frazione maschile e da Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel nel secondo segmento della staffetta mista a cronometro. Il responsabile della pista e del settore crono femminile Marco Villa si è presentato ai microfoni della Rai dopo la gara per celebrare il trionfo della squadra italiana a Montreal.

“Bellissimo. È da tutta la settimana che il gruppo maschile ed il gruppo femminile si spalleggiano e si passano consigli, prima per la prova individuale e poi per la crono a squadre. Bellissimo gruppo. Due anni fa il presidente federale aveva chiesto di provare a vincere il Team Relay e oggi ci siamo riusciti. Sono contento“, le prime parole a caldo di Villa.

“Se qualche nazione non partecipa, è perché non è semplice schierare tre cronomen di qualità sia al maschile che al femminile. Noi è tanti anni che ci giriamo attorno ed ora è arrivato il giusto premio per tutti. I miei primi contatti, pensando a questo percorso, erano andati su Affini e Venturelli, poi entrambi hanno avuto problemi fisici e si sono fatti trovare pronti sia Sobrero che Trinca Colonel. Abbiamo un bel gruppo e anche di fronte ad alcune difficoltà riusciamo a sopperire“, ha aggiunto l’ex CT della Nazionale italiana su strada.