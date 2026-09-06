VIDEO F1, riviviamo la rimonta storica di Kimi Antonelli a Monza: rimonta da 19° a 1°!

Kimi Antonelli ha vinto il GP d’Italia 2026, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Monza. Il pilota della Mercedes ha inscenato una furibonda rimonta dalla diciannovesima piazzola sulla griglia di partenza, si è portato in testa alla gara dopo diciotto giri a suon di sorpassi, è rientrato ai box per montare gomme medie nuove, ha ripreso la pista in quinta posizione.

A quel punto ha rimontato altri quindici secondi al compagno di squadra George Russell, lo ha ripreso a cinque giri dal termine, è finito nella ghiaia, è rientrato nuovamente e ha poi operato il sorpasso risolutore, firmando un’impresa monumentale. Vittoria memorabile per il 20enne bolognese, che ha rafforzato il primato nella classifica generale. Di seguito il video con gli highlights della gara e la rimonta di Antonelli.