Verstappen esalta Antonelli: “Non ci sono segreti, va semplicemente forte”

Se c’è una cosa che Max Verstappen non vuole fare è cercare spiegazioni complicate dove, secondo lui, non ce ne sono. Kimi Antonelli sta dominando il Mondiale di F1, vince e raccoglie punti con una continuità impressionante, ma per il quattro volte campione del mondo la risposta è molto più semplice: il pilota Mercedes è forte, molto forte.

“Non credo ci sia alcun segreto, è semplicemente un ottimo pilota che va forte – ha dichiarato Verstappen – e quando sei un ottimo pilota alla fine ti ritrovi a lottare nelle prime posizioni, a patto che anche la tua auto sia all’altezza“.

Il ventenne bolognese, allo stato attuale delle cose, ha costruito un vantaggio di 81 punti sul secondo in classifica, il compagno di squadra George Russell, e ha già messo insieme otto vittorie in 14 gare. Un rendimento che certifica il salto compiuto rispetto alla passata stagione e che Russell ha provato a spiegare anche attraverso le caratteristiche delle nuove monoposto e il diverso approccio richiesto ai piloti.

Verstappen, tuttavia, non riduce tutto alla Mercedes. La competitività della vettura resta una componente fondamentale, ma secondo l’olandese il quadro delle forze in campo è tutt’altro che immutabile. Gli sviluppi hanno progressivamente avvicinato le squadre e, nelle ultime gare, il confronto davanti si è fatto più serrato.

“Nelle ultime gare si è visto come anche la McLaren sia molto forte – ha evidenziato Verstappen al canale ufficiale della F1 – non sono sempre riusciti a ottimizzare i risultati, che sia per colpa loro o per sfortuna, come nell’ultima gara“.

Anche la Ferrari, in determinate condizioni, ha dimostrato di poter essere protagonista, contribuendo a rendere meno scontato il risultato dei Gran Premi. “Quindi il risultato non è sempre scontato, ma diciamo che la Mercedes è la squadra da battere; Kimi, però, ha sempre dato il massimo e cercato di ottimizzare il suo risultato in gara“.