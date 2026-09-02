Vela, tripudio ai Giochi del Mediterraneo! Tomasini trionfa nell’IQFoil, altri quattro azzurri sul podio

Tripudio azzurro nell’IQFoil ai Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. Leonardo Tomasini e Federico Alan Pilloni hanno infatti conquistato una fantastica doppietta nella categoria maschile, accompagnati da Medea Marisa Falcioni e Carola Colasanto, rispettivamente argento e bronzo in campo femminile.

Forte del cospicuo vantaggio accumulato strada facendo e della terza piazza ottenuta nell’ultima regata Tomasini ha chiuso i conti con 21 punti netti, ben dieci in meno del connazionale Pilloni che, quindi, si è fermato a quota 31, ben controllando il francese Gaspard Carfantan, sul gradino più basso del podio con 39. Netta anche la vittoria della greca Danai Pontifix, capace di attestarsi a 28 punti netti, arginando senza patemi una fantastica Falcioni, seconda con 38 davanti a Colasanto, splendido bronzo con 52.

L’Italia ha poi sorriso nella classe ILCA6, complice il terzo posto strappato da Cesare Barabino, bravo a stampare 60 punti netti fermandosi a quattro lunghezze dall’ellenico Marios Stathas, mentre il transalpino Lorenzo Mayer si è imposto senza patemi toccando zona 45.

Nell’ILCA6 ha terminato appena fuori dalla top 5 Ginevra Caracciolo di Brienza, sesta con 71. Ai piani alti ha invece sbancato la francese Marie Barrue (40), seguita dalla greca Alenka Valencic (46) e dalla greca Hermionie Ghicas (56). Quattordicesima infine Maria Vittoria Arseni (119).