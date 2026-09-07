Vela, rimandato l’inizio degli Europei di Formula Kite per vento troppo leggero

Nulla di fatto nella giornata inaugurale dei Campionati Europei Open di Formula Kite 2026, che si terranno nelle acque turche di Akyaka fino a sabato 12 settembre. Il day-1 è andato in archivio con l’annullamento di tutte le regate previste a causa delle condizioni meteo (vento leggero), che hanno reso impossibile la disputa del programma odierno.

Le previsioni sono però incoraggianti per domani e gli atleti delle varie flotte potranno finalmente cominciare a gareggiare con l’obiettivo di giocarsi la qualificazione alla Medal Series ed una possibile medaglia. L’Italia si presenta alla rassegna continentale con un gruppo di sette rider, in cui Riccardo Pianosi rappresenta la punta di diamante e l’unica concreta carta da podio.

Il resto della pattuglia tricolore in Turchia è composto da Flavio Marx, Luis e Julio Houze in campo maschile e Giorgia Speciale, Tiana Laporte e Maddalena Maria Spanu nel settore femminile. Si preannuncia una settimana intensa per la vela italiana, che proverà a recitare un ruolo da protagonista anche ai Mondiali di iQFoil e del singolo femminile ILCA 6.