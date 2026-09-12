Vela, Riccardo Pianosi si tinge di bronzo agli Europei di Formula Kite! Due azzurri in top5

Si chiudono senza il grande acuto ma comunque con un’ottima prova collettiva dell’Italia i Campionati Europei Open di Formula Kite 2026, andati in scena sulla costa egea della Turchia presso Akyaka. Riccardo Pianosi si è aggiudicato una prestigiosa medaglia di bronzo continentale, ma può sorridere anche Flavio Marx per il miglior risultato della carriera in una rassegna internazionale senior di primo livello.

Pianosi, oro mondiale ed europeo nel 2025, deve abbandonare il trono continentale ma archivia un buon quarto posto assoluto nel Campionato Open vinto dal fenomeno singaporiano Max Maeder. Il podio dell’Europeo vede invece sul gradino più alto il giovane talento svizzero Gian Stragiotti davanti all’austriaco campione olimpico Valentin Bontus e al nostro portacolori.

Il ventunenne marchigiano, n.3 del seeding alla vigilia della Medal Series, ha cominciato il suo percorso odierno vincendo la semifinale per poi non andare oltre la quarta piazza in Finale pagando a caro prezzo una partenza imperfetta. Settimana eccellente in chiave azzurra per Flavio Marx, nono al termine dell’Opening Series, capace di superare lo scoglio del quarto di finale (secondo posto dietro al cinese Qibin Huang, avanzavano solo i primi due) per poi fermarsi in semifinale chiudendo il suo Europeo Open in settima posizione assoluta (quinto in ambito continentale).

Nella prova femminile è arrivato il trionfo della francese Lauriane Nolot, che ha battuto la neerlandese Jessie Kampman e la svizzera Elena Lengwiler al termine di una sfida molto tirata per tutta la settimana.